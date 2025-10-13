Anyaország :: 2025. október 13. 10:06 ::

A Sziget tulajdonosa bejelentette, hogy "nem vállal kockázatot" Magyarországon

Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn. A fesztivál sorsa most a külföldi tulajdonos üzleti döntésein múlhat, a főváros azonban továbbra is kiállna a rendezvény értékei mellett.

Levélben kezdeményezte a Sziget Zrt. vezérigazgatója a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását. Ezt követően Gerendai Károly, a Sziget alapítója a Forbesnak nyilatkozott: „Bár nemrég még nagyon nem így képzeltem el az elkövetkező éveimet, de a jelen helyzetben határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására” – mondta a Sziget alapítója, aki 2022-ben szállt ki a szervezésből.

Gerendai reményei szerint gyorsan, még októberben sikerül megállapodniuk, és olyan új tulajdonosi struktúra állhat fel, ami megfelelő biztosítékot tud nyújtani a Sziget sikeresebb folytatásához szakmai és pénzügyi szempontból is. A 2020-as és 2021-es, járvány miatti kényszerszünet után a cég 2022-ben még nyereséggel zárt, ám a következő években jelentősen átszabták a fesztiválportfóliót.

A tulajdonosok 2023-tól megszüntették a soproni VOLT-ot, majd 2024-től a Balaton Soundot is levették a rendezvénylistáról. A kínálatban így már csak a legnagyobb hazai esemény, a Sziget, valamint a kisebb Gourmet Fesztivál és a Gyerek Sziget maradt meg.

A Szigetet szervező vállalat tulajdonosa, a luxemburgi Superstruct Entertainment tavaly nyáron új kézbe került: az amerikai KKR tőkealap vásárolta meg 1,3 milliárd fontért. A fesztivál pénzügyi mutatói azóta sem fényesek: 2023-ban 1,8 milliárd, 2024-ben pedig már 3,9 milliárd forintos veszteséget termelt. Bár a 2025-ös eredmények még nem nyilvánosak, a Forbes szerint az idei évben is több mint kétmilliárd forintos mínusz lehet a mérleg végén.

A Sziget fesztivált először 1993-ban rendezték meg.

Az Indexnek is megküldött tájékoztatásban a Sziget Zrt. tulajdonosai arról írnak, hogy felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.

„Mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem áll módunkban további információkat megosztani. A Sziget szervezőcsapata őszintén bízik abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehetne” – közölte Vető Viktória sajtófőnök hétfőn.

A Sziget Zrt. közleménye kiemelte: valóban azzal a kéréssel fordultak a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg. „Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.” Mint írták, azért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani, mert a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásuk határozott időre szól, és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény.

Hangsúlyozták: ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget története. „Ezen döntéssel párhuzamosan – a hazai menedzsment javaslatára – a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.”

A közlemény szerint, a változás egyszerre nyújt lehetőséget a fejlődésre és a megújulásra, valamint a Sziget klasszikus értékeinek és szellemiségének újbóli megerősítésére. „Ebben a folyamatban azt reméljük, hogy egyaránt számíthatunk a közönség támogatására, a szakmai partnereinkkel ápolt kiváló kapcsolatunkra, és a Főváros megértő együttműködésére. Hiszünk benne, hogy a Sziget léte nem csak az abban közvetlenül érdekelteknek, hanem az egész ország számára fontos, közös ügy.”

