Újabb miniszter könyörög a kegyelmi ügyes Varga visszatéréséért

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Hetek podcastműsorában a Tisza Párttal szembeni hátrány ledolgozásának kulcsának nevezte Varga Judit egykori igazságügyi tárcavezető visszatérését. Hozzátette, egyeztetett vele a témában.

Az uniós ügyekért felelős miniszter a műsorban többször beszélt elismerően egykori párttársáról. Vargáról mind emberi, mind szakmai, mind erkölcsi, mind politikai értelemben csak a legjobbakat tudja mondani, továbbá erős pillére a Fidesz politikai közösségének.

– Minden olyan eszköz, gesztus, amivel ő a politikai közösségünk melletti kiállásról, támogatásról tesz tanúbizonyságot, bennünket erősít, és annak mi nagyon örülünk – jelentette ki a tárcavezető.

Azonban azt is hangsúlyozta, hogy a visszatérésről a közélettől 2024 februárjában visszavonuló korábbi miniszternek kell döntenie.

Nemrég Magyar Péter a közösségi oldalán reagált arra a felvetésre, hogy volt felesége, Varga Judit esetleg visszatérne a politikába. A Tisza Párt elnöke azt írta: nem fogja kommentálni volt házastársa magánéleti vagy politikai döntéseit, és a következő fél évben sem fog róla rosszat mondani nyilvánosan. A pártvezető a Szabad Európának adott interjújában kijelentette, hogy amennyiben volt feleségét indítja el a hegyvidéki választókerületben a Fidesz, akkor ő nem fog elindulni egyéni képviselőjelöltként a körzetben.

Októberben Gulyás Gergely egy videóban reagált arra a kérésre, hogy segítse Varga Judit visszatérését a közéletbe. A miniszterelnökséget vezető miniszter egy kérdezz-felelek üzenetben válaszolt: „Felolvastam, ezzel tudjuk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza.”

(Index)