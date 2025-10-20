Anyaország, Háború :: 2025. október 20. 10:01 ::

Orbán szerint a sikeres budapesti békecsúcstól lesz olcsóbb a kenyér

Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta: "Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?" A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a "kákán a csomót". Nézzük hát, hogyan is? - tette fel a kérdést.

Kifejtette, hogy az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott, ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent.

Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása - tette hozzá.

"Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz. Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!" - fogalmazott a miniszterelnök.

(MTI)