2024 novembere és 2025 augusztusa között 12 külföldi hivatali úton vett részt Nagy Márton. Kétszer is járt Brüsszelben, ahol átlagosan éjszakánként 831 ezer forintot, majd a második látogatás során 721 ezer forintot költöttek az elszállásolására – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium 24.hu-nak küldött válaszaiból. A lap szerint a 700-800 ezres árkategória még a lakosztályok között is kiemelkedőnek számít a belga fővárosban.
Tavaly október végén Nagy Márton Ausztriába is kiutazott egy stratégiai partneri egyeztetésre, ahol hasonlóan drágán, éjszakánként 796 ezer forintért béreltek szobát a miniszternek. Nagy két további látogatást is tett Brüsszelbe, de ekkor már csak 425 és 511 ezer forintot kellett fizetni egy-egy éjszakáért.
A portál az útiköltségekre is rákérdezett. Az NGM tájékoztatása szerint Nagy mindössze kétszer utazott kereskedelmi járattal: az egyik a tavaly novemberi Hong-Kong-i és sencseni útja volt, a másik pedig egy nem sokkal későbbi brüsszeli utazás. Két másik esetben, egy áprilisi japán, valamint egy nyári kínai látogatással kapcsolatban csak annyit árult el az NGM, hogy repülőgéppel utazott a miniszter.
Két út kapcsán azonban jelezték, hogy Nagy Márton nem kereskedelmi járattal utazott, ezek költségeiről azonban nem tájékoztatták a lapot, mondván, hogy a tárca nem adatkezelő a magánrepülőzések esetében. A külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselők igényelhetnek egy napi 40 eurós napidíjat is. Ezt a havi bruttó 6,3 millió forintot kereső miniszter minden útján igénybe vette, így összesen 512 ezer forintot kapott.
A 444 közérdekű adatigénylések nyomán korábban már utánajárt a miniszter utazási költségeinek. Akkor kiderült, hogy 2023 januártól 2024 novemberig 66 hivatalos külföldi úton vett részt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, és az utazásai a szállás- és közlekedési költségekkel, illetve az őt kísérő delegációk költségeivel együtt két év alatt 132 millió forintnál is többe kerültek, csak magánrepülőkre 60 millió forintnál többet költött.
(Telex)