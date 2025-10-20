Anyaország :: 2025. október 20. 09:08 ::

Repülőrajt: Nagy Márton éjszakánként 700-800 ezer forintért szállt meg Brüsszelben

2024 novembere és 2025 augusztusa között 12 külföldi hivatali úton vett részt Nagy Márton. Kétszer is járt Brüsszelben, ahol átlagosan éjszakánként 831 ezer forintot, majd a második látogatás során 721 ezer forintot költöttek az elszállásolására – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium 24.hu-nak küldött válaszaiból. A lap szerint a 700-800 ezres árkategória még a lakosztályok között is kiemelkedőnek számít a belga fővárosban.



Fotó: hvg

Tavaly október végén Nagy Márton Ausztriába is kiutazott egy stratégiai partneri egyeztetésre, ahol hasonlóan drágán, éjszakánként 796 ezer forintért béreltek szobát a miniszternek. Nagy két további látogatást is tett Brüsszelbe, de ekkor már csak 425 és 511 ezer forintot kellett fizetni egy-egy éjszakáért.

A portál az útiköltségekre is rákérdezett. Az NGM tájékoztatása szerint Nagy mindössze kétszer utazott kereskedelmi járattal: az egyik a tavaly novemberi Hong-Kong-i és sencseni útja volt, a másik pedig egy nem sokkal későbbi brüsszeli utazás. Két másik esetben, egy áprilisi japán, valamint egy nyári kínai látogatással kapcsolatban csak annyit árult el az NGM, hogy repülőgéppel utazott a miniszter.

Két út kapcsán azonban jelezték, hogy Nagy Márton nem kereskedelmi járattal utazott, ezek költségeiről azonban nem tájékoztatták a lapot, mondván, hogy a tárca nem adatkezelő a magánrepülőzések esetében. A külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselők igényelhetnek egy napi 40 eurós napidíjat is. Ezt a havi bruttó 6,3 millió forintot kereső miniszter minden útján igénybe vette, így összesen 512 ezer forintot kapott.

A 444 közérdekű adatigénylések nyomán korábban már utánajárt a miniszter utazási költségeinek. Akkor kiderült, hogy 2023 januártól 2024 novemberig 66 hivatalos külföldi úton vett részt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, és az utazásai a szállás- és közlekedési költségekkel, illetve az őt kísérő delegációk költségeivel együtt két év alatt 132 millió forintnál is többe kerültek, csak magánrepülőkre 60 millió forintnál többet költött.

(Telex)