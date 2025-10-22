Anyaország :: 2025. október 22. 13:50 ::

Le kellett mondani az egyik fideszes tahó "ünnepi" beszédét

„Pilisborosjenőiek! A 17 órakor kezdődő nemzeti ünnepen Menczer Tamás országgyűlési képviselő is részt vesz” – jelentette be kedden Tömöri Balázs, a település polgármestere. A bejegyzése nem aratott nagy sikert, többen is nemtetszésüket fejezték ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának érkezése miatt. Tömöri ezért a mai napon közölte, hogy

megosztottság-növelő hatása miatt néhány perce lemondtam Menczer Tamás országgyűlési képviselő október 22-ei nemzeti ünnepen elmondani tervezett pilisborosjenői beszédét.

Tömöri azt is írta, hogy „Nem jól ítéltem meg a napi darálóban a helyzetet és sok más szempont is felmerült és elgondolkodtatott azon felül, hogy figyelembe kell vennem azt is, hogy a falubeli szavazók (is) pártpolitikai alapon megosztottak”. Hozzátette: azt szeretné, hogy maradjanak a faluban megélt nemzeti ünnepeink aktuális pártpolitikától és megosztottságtól-mentes, mindenki számára nyitott és méltóságteljes események a jövőben is. Később még megjegyezte: aki másként akarja megélni ezeket a nemzeti ünnepeket, annak van lehetősége egyéb országos rendezvényeken, eseményenként különböző módon ünnepelni.

Menczer Tamás végül választókerületében, Zsámbékon mond majd beszédet, írja a 24.