Korlátozzák a beköltözést egy budapesti kerületben Navracsicsék törvénye nyomán

Beköltözési korlátozást vezet be a XVI. kerület 2026 elejétől: a helyi önazonosság védelméről szóló új rendelet nemcsak a lakcímbejelentést, hanem az ingatlan-adásvételeket is szabályozza – írja a Pénzcentrum nyomán a 24.

A kerület képviselőtestületének határozata szerint 2026. január 1-jétől új korszak kezdődik Budapest XVI. kerületében: a 20/2025. (X.27.) önkormányzati rendelet célja a kerület “kertvárosi jellegének és közösségi értékeinek megőrzése”.

A rendelet szerint nem létesíthet Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakcímet az a betelepülő, aki olyan ingatlanban kíván tulajdont szerezni, amely vonatkozásában

településképi kötelezést előíró határozat van érvényben vagy

településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye,

ami a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.

A XVI. kerület új rendelete szerint az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanokon – vagyis ahol több tulajdonos osztozik ugyanazon a telken vagy házon – a kijelölt, „kiemelt” övezetekben legfeljebb hét ember létesíthet lakcímet egy rendeltetési egységben (például egy lakásban vagy házrészben).

Ha már hét embernek van oda bejelentett lakcíme, a nyolcadik és további személyek csak akkor jelentkezhetnek be, ha egymás közeli hozzátartozói, és az ingatlan megfelel a kerületi építési és településképi előírásoknak.

A lakcímkérelem benyújtható elektronikusan, postán vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban. A kérelmekről az Ügyrendi Bizottság dönt, végül a jegyző adja ki az engedélyt a lakcím létesítéséhez.

A rendelet szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő minden olyan, legfeljebb három szintes lakóépület tulajdoni jogának betelepülő részére, ellenérték fejében történő átruházása esetén, amelynek során a szerződés tárgya nem az ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.

Az e-ingatlanugyvedek.hu listája szerint október 21-ig 95 hazai településen alkottak önazonossági rendeletet, ezekben a beköltözést korlátozzák valamilyen formában az önkormányzatok. A fővárosban a XVI. kerület az első, amely a Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter által fémjelzett törvényt alkalmazza.