Anyaország, Videók :: 2025. október 29. 19:54 ::

Vétó helyett kávé, ukrán EU-csatlakozás sürgetése - köpönyegforgatásaikkal és árulásaikkal szembesítette Novák Szijjártót

A magyar kormányfő miért a kávét választotta a vétó helyett az Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásának megkezdéséről szóló szavazáson? – tette fel a kérdést Novák Előd, Szijjártó Péter szemére is vetve, hogy szorgalmazta Ukrajna EU-csatlakozását korábban a háborúban, évekig számtalanszor kiállva Ukrajna területi integritása mellett, miközben Kárpátalja autonómiáját soha fel sem vetette, pedig az 1991-es, törvényes kárpátaljai népszavazás elvileg kötelezné ennek megadására Ukrajnát.



Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Szijjártó a Kárpátaljával kapcsolatos mulasztását nem is tagadta, az ukrán EU-csatlakozás szorgalmazása pedig szerinte már régen volt, a háború első részében. A külügyminiszter azt próbálta elhitetni, hogy a vétójuk elmaradása ellenére érdemi tárgyalások nem lehetnek Ukrajna EU-csatlakozásáról a magyar kormány ellenállása miatt.



Fotó: MTI/Purger Tamás

Novák Előd válaszában emlékeztetett, hogyan szavazta meg a Fidesz 2005-ben Románia feltétel nélküli EU-csatlakozását, Orbán Viktor egy évvel korábbi vétóígérete ellenére. „És félek, ugyanerre készülnek Ukrajna esetében, ugyanúgy csak idő kérdése az EU-csatlakozásuk támogatása a Fidesz-kormány által, ahogy Finnország és Svédország NATO-csatlakozását is megszavazták végül”, mondta Novák Előd.