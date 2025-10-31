Anyaország, Videók :: 2025. október 31. 15:31 ::

Lázár a saját ex-miniszterükről: "ahol megjelenik, ott általában baj szokott történni"

Lázár János a Blikk kérdésére adott válaszában élesen bírálta Varga Judit visszatérését, miután kiderült, hogy a volt igazságügyi miniszter a Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke lett. Lázár ironikusan így reagált: „szegény gyerekek, ezt tudom mondani. Reméljük, nem lesz még egy kegyelmi ügy.” Hozzátette, szerinte ahol Varga Judit van, ott általában baj szokott történni.



Fotó: Lázár Fb-oldala

A minisztert arról is kérdezték, mit gondol Orbán Viktor kijelentéséről, miszerint a százhalombattai tűz hátterében akár külső támadás is állhat. Lázár elmondta, reméli, hogy „az ukránok nem ezt a megoldást választották”, de szerinte Magyarországon „kőkeményen” dolgozik az ukrán titkosszolgálat és szervezett bűnözés, hogy Budapesten ukránbarát kormány legyen.

A mesterséges intelligencia politikai felhasználásáról is szó esett, amelyet Lázár elkerülhetetlennek tart, de szerinte világos szabályokra van szükség annak etikátlan alkalmazása ellen. A miniszter nagyon veszélyesnek nevezte a MI-vel készült kampányvideókat, ugyanakkor elismerte, hogy nem tudja, milyen eszközzel lehetne ezt megfékezni. Megjegyezte azt is: nem a Fidesz használta először a mesterséges intelligenciát politikai célra.

(Blikk - Index nyomán)