Anyaország, Háború :: 2025. november 1. 17:29 ::

Sorompót áttörve szökött át a gúnyhatáron egy ukrán ügyvéd - egy határőr is megsérült

Október 30-án este egy Toyota Avensis márkájú terepjáró illegálisan lépte át az ukrán–magyar határt. A sofőr nagy sebességgel áttörte mindkét sorompót a Nagypalád-Nagyhódos határátkelőhelyen, és Magyarország területére hajtott, írja a suspilne.media nyomán a Kárpáti Igaz Szó.

Az információt a Munkácsi Határőrosztag szóvivője, Leszja Fedorova erősítette meg a Suspilne hírportálnak.

A sofőr tettének következtében megsérült egy határőr, aki szolgálatban volt az incidens idején.

A 27-es határőrosztag parancsnoka szolgálati vizsgálatot rendelt el.

Az esetet a Büntető Törvénykönyv 348. cikke alapján jegyezték be az Egységes Nyomozati Nyilvántartásba – ez a cikk 15 évig terjedő vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztést ír elő.

Az esetről a magyar hatóságokat is értesítették.

A Suspilne saját forrásai szerint az érintett Eduard Pukanics kárpátaljai ügyvéd. 2025. július 5-én Facebook-oldalán videót tett közzé, amelyben elmondta, hogy 2022-ben konfliktusba került a kárpátaljai rendvédelmi szervekkel, akik – állítása szerint – részt vettek az Alkotmánybíróság volt elnöke, Olekszandr Tupickij illegális határátléptetésében. Pukanics szerint ezután jogellenesen üldözni kezdték. Azt állította, hogy korábban a toborzóközpont munkatársai megpróbálták őt lejáratni, úgy, hogy kenőpénz elfogadását próbáltak ráfogni, és amikor ez nem sikerült, elrabolták, majd „csendben” besorozták katonai szolgálatra. Elmondása szerint 2025. június 22-én erőszakkal mozgósították:

Nem engedték, hogy kapcsolatba lépjek a családommal, sőt még az Ukrajnai Ügyvédek Nemzeti Szövetségével sem, hogy jelezzem, hol tartózkodom.

Egyelőre ismeretlen, hogy ha mozgósították, hogy tudott megszökni.

Nem a magyarbarátságáról híres

A Maszol a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatójának, Dunda Györgynek a közösségi oldalas bejegyzését szemlézte, ebből pár további részlet is kiderül.

„Autójával törte át Magyarország irányába az ukrán határt egy beregszászi ügyvéd (aki helyi körökben nem éppen a magyarbarátságáról ismert), akit idén nyáron akarata ellenére mozgósítottak, de megszökött a seregből, most pedig az országból is. Az megszokott jelenség Kárpátalján, hogy a zöldhatáron, a Tiszán és a Kárpátok hegygerincén keresztül próbálnak menekülni a háború elől, de a határsorompó áttörése viszonylag új jelenség” – áll Dunda György bejegyzésében.

Azt is írta, a határőrök módszere más: ők szolgálat közben használják ki a szökés lehetőségét. „A videót megosztó Vitalij Glagola ex-újságíró, az ungvári városháza jelenlegi képviselője azt a bennfentes infót is közzétette közösségi oldalán, hogy az idén már 15 ukrán határőr oldott kereket szolgálatteljesítés közben Magyarország és Szlovákia irányába” – írta még Dunda György.