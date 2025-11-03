Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. november 3. 13:20 ::

Eltiltása után évekig táboroztatott gyerekeket a pedofília miatt elküldött pap, aki a Szőlő utcában is dolgozott

A pedofil tettei miatt a katolikus egyházi kötelékéből kitagadott atya azután is folytatta egyesületével a gyermekek táboroztatását, hogy a Vatikán 2016-ban örökre eltiltotta a papi hivatásától és a fiataloktól – írja a Magyar Narancs. Szűcs Balázst már 2015 augusztusában leváltották II. kerületi plébániájáról, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkészi tisztségéből is távoznia kellett. Egy szintén a katolikus egyházhoz kötődő piliscsabai iskolában sem lehetett maradása, ahol olyan krízishelyzetet okozott, hogy a csalódott, megrendült, hitükben elbizonytalanodott szülők, diákok, tanárok számára segítő szakembereket vontak be.

A lap már korábbi cikkében arról írt, hogy a Szűcs Balázs atya a Budapesti Javítóintézetben, a Szőlő utcában is szolgált, ahol az idén május óta letartóztatásban lévő Juhász Péter Pál akkori vezetővel 2012-től indították el a délutáni órarend részeként az úgynevezett csendes szoba programot. Azonban azt nem sikerült kideríteni, hogy az atya meddig szolgált az intézetben, meddig vitte a csendes szoba programot. Hiába tettek fel kérdéseket az intézetnek, az azt felügyelő Országos Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak és felettes szervének, a Belügyminisztériumnak, egyikük sem reagált.

Ugyanakkor Szűcs Balázs Budapesti Javítóintézeten kívüli gyermek közösségeket támogató tevékenységéről több minden is tudható. Az atya 2000-es évek közepétől évenként rendezett táborokat nehéz sorsú gyerekeknek az egész Kárpát-medence területéről a Csobánkán működő cserkészparkban Szövetség az életért címmel. Mint a cikkben áll, 2015 nyara volt Szűcs Balázs egyesületének csúcsidőszaka, amikor az Esztergom-Budapest Főegyházmegye már vizsgálódott. Ekkor 600 árva és nehéz sorsú gyereket táboroztatott az atya Csobánkán.

Az egyesület beszámolójából megtudható, hogy ebben az évben megnégyszerezte bevételeit. Nagy lépésekkel növelte a 2013-as indulással elért 1 millió forintot: 2014-ben 9 millió, 2015-ben már 35,9 millió forintból gazdálkodtak.

A tábor legfőbb támogatója az akkor még Balog Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) volt 2 millió forinttal.

A 2015-ös táborról olvasható tudósítás szerint Varga Mihály jelenlegi jegybankelnök is a szponzorok között volt, a támogatás összegét azonban nem ismertették.

2015 nyara fordulópontnak tűnik Szűcs Balázs atya egyházi karrierjében: júliusban még a 600 fős táborozás népszerű közösségi atyja, augusztus 31-én viszont leváltják a II. kerületi pesthidegkúti Ófalui plébánia éléről. Ez a dátum azért érdekes, mert Szűcs egy hónappal ezután, 2015. szeptember 30-án még a plébánia fejléces papírján, annak pecsétjével köszönte meg a támogatást az Emmi támogatáskezelő igazgatójának, Esztergályos Dórának.

A II. kerületi gyülekezetéből való kiemelése azonban nem hatott ki a nyári táborok megrendezésére. 2016. júliusban Szűcs megszervezte a X. Szövetség az életért tábort Csobánkán 750 árva és nehéz sorsú Kárpát-medencei fiatal számára. A tábor fő szponzora 2 millió forinttal ismét az Emmi volt, aminek akkori minisztere, Balog Zoltán az Erzsébet-táborokat fenntartó állami alapítvány kuratóriumának tagja jelenleg is.

2016. október 15-én Erdő Péter bíboros Szűcs Balázs atyát mindennemű papi és lelkipásztori szolgálattól eltiltotta. Egyesületét ugyanakkor még további három évig vezette, szervezett táborokat „a remény kis emberei közöségeinek”...

