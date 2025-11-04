Anyaország :: 2025. november 4. 07:31 ::

Kontrollmánia, lobbanékony természet, elszabadult hajóágyú, lekezelő stílus - írják Magyar Péterről, de ez eddig is nyilvánvaló volt

Sajtóinformációk szerint egyre feszültebb a légkör a Tisza Párt vezetésében, miután a pártban dolgozó források szerint komoly konfliktus alakult ki Magyar Péter pártelnök és kampányfőnöke, Tóth Péter között. A belső viszályról a Nyugati Fény számolt be, a lap értesülései szerint a pártban dolgozók elégedetlenek Magyar Péter vezetési stílusával, főleg azért, mert a pártelnök minden döntést egy személyben hoz meg.

A Tisza Párt kampányában dolgozó források arról számoltak be a Nyugati Fénynek, hogy pattanásig feszült a helyzet Magyar Péter pártelnök és az MSZP-ből igazolt kampányfőnök, Tóth Péter között. Az információt az Index forrásai is megerősítették.

A lap beszámolója szerint az év elején komoly meglepetést okozott, amikor kiderült, hogy Tóth József, a XIII. kerület szocialista polgármesterének fia, Tóth Péter lesz a Tisza Párt kampányfőnöke. Tóth Péter korábban több politikai kampányban is részt vett, köztük édesapjáéban, valamint a független Kész Zoltán kampányát is vezette.

A jó viszony nem tartott sokáig: a Tisza kampányában dolgozó forrásaink szerint egyre nagyobb a feszültség Tisza Párton belül, mivel a kampányban dolgozók közül sokan úgy érzik, Magyar Péter kezdi elveszíteni a józan ítélőképességét, és az utóbbi időben hibát hibára halmoz – fogalmaz a lap, megjegyezve:

az elégedetlenkedők fő problémája, hogy Magyar »egyszemélyes pártként« üzemelteti a Tiszát, és nemcsak nem engedi szerepelni párttársait, de nem is hallgat az őt körülvevő szakemberek tanácsaira.

„A nekünk nyilatkozó belsős munkatársak szerint Magyar afféle kontrollmániásként mindent egy személyben akar mikromenedzselni, ami lobbanékony természetével párosulva hatalmas veszekedéseket szül a párt kampánycsapatában. Magyar ezekben a vitákban lekezelően beszél a munkatársaival, és végül mindig az ő akarata érvényesül” – írja a lap.

Többen elmondták, hogy a pártelnök viszonya látványosan megromlott Tóth Péter kampányfőnökkel, aki hangot adott elégedetlenségének. Korábban is voltak viták Tóth és Magyar között, de forrásaink szerint az utóbbi időben rendkívül durva veszekedéseik is voltak már – állítja a Nyugati Fény. „A nekünk nyilatkozó belsős munkatársaktól úgy tudjuk, Tóth egyre ritkábban jelenik meg a párt irodájában, amit sokan úgy értelmeznek, hogy el fogja hagyni a süllyedő hajót, amelynek kapitánya »elszabadult hajóágyúként« viselkedik” – teszi hozzá a lap.

„Forrásaink szerint a párton belül sokan értenek egyet Tóth Péterrel abban, hogy Magyar csak a maga feje után megy. Az elégedetlenkedők másik fontos alakja Tarr Zoltán, aki nehezen viseli, hogy korábbi elszólásai miatt (»választást kell nyerni, és utána mindent lehet«) Magyar teljesen letiltotta őt a nyilvánosság előtti szereplésről” – zárul a Nyugati Fény hétfői cikke.

Mint ismert, Magyar Péter vasárnap arról beszélt, hogy orosz hekkerek törték fel a Tisza Világ applikációt. Az adatokat a LeakBase.la nevű oldalra töltötték fel. Az biztos, hogy kétszázezer felhasználó adatai kerültek ki az az internetre. A feltöltött fájl részben megegyezik azzal az adatbázissal, amelyről az Index októberben elsőként számolt be, és amely akkor mintegy húszezer nevet – lakcímet és telefonszámot – tartalmazott. Egyébként egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén.

(Index nyomán)