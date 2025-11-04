Anyaország :: 2025. november 4. 12:40 ::

Négy focicsapatnyi kormányzati suttogó segíti Orbán munkáját - mégis csak ennyi telik tőlük

A frissen bukott Demeter Szilárd miniszterelnöki biztosként vigasztalódhat. Rajta kívül 7 biztos, 10 miniszterelnöki megbízott és további 26 kormánybiztos segíti Orbán Viktor és kormánya munkáját. Van 40 miniszteri biztos is, ez a társaság pedig milliárdokba kerül évente, összegezte a hvg.



Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Ebbe az új rendszerbe sem rangkórság, sem kormányzati dáridó nem fér bele, ezeknek most véget vetünk” – ígérte 2010-ben, a választási győzelem után az új kormányzati struktúráról beszélve Orbán Viktor. Kijelentésére hamar rácáfoltak az események. Eleinte kevés minisztere volt, de számuk idővel utolérte az „elmúltnyolcév” kormányaiét, az államtitkárok és helyettes államtitkárok egyre duzzadó tömegét már számontartani is nehéz, ráadásul egyre több kiemelt biztos dolgozik Orbán és a miniszterei körül is. Sőt, a miniszterelnöki biztosok száma éppen most nőtt eggyel, miután a központosított állami kulturális szcéna sokáig erős emberének tűnő Demeter Szilárd megbukott, de egy biztosi pozícióval vigasztalódhat.

Demeterrel nyolcra bővül a miniszterelnöki biztosok száma. Ők magát a kormányfőt tehermentesítik, hiszen a miniszterelnök feladatkörébe tartozó feladat ellátására nevezhetők ki – érdekesség, hogy van köztük két aktív miniszter is, Bóka János és Lázár János. Az eddigi hét biztos közül öten a 2022-es kormányalakítás évében kaptak feladatot, míg kettőt már idén nevezett ki Orbán. Egyikük Kőnig Róbert gyermeksebész, aki tavasz óta „a betegelégedettség fejlesztéséért” felel.

A miniszterelnöki megbízottak között régi, ismerős arcok is vannak, például Bakondi György, aki Orbán belbiztonsági főtanácsadójaként a migránsveszéllyel foglalkozik, de megbízott Járai Zsigmond is: az Orbán-kormány volt pénzügyminisztere és a jegybank korábbi elnöke is, aki a csángó–magyar együttműködésért felel.

A miniszterelnöki megbízottakénál is népesebb csapat, összesen 26 kormánybiztos is segíti emellett a miniszterelnök és a kabinet munkáját. Ez a stáb számszerűen valamivel kisebb ugyan, mint az előző kormányzati ciklusé, amikor rekordot jelentő 29 kormánybiztos volt, de a személyeket tekintve mégis nagyobb a mostani, mert annak idején a 29-ből Palkovics László – aki akkoriban ráadásul még innovációs miniszter is volt – egymaga öt kormánybiztos volt egyszerre.

De a kormányzati munkát nemcsak kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és miniszterelnöki megbízottak segítik, hanem az egyes tárcáknál dolgozó miniszteri biztosok is. Belőlük van a legtöbb, hiszen a 13 minisztériumnál – ideértve a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát is – összesen 39 miniszteri biztos dolgozik. A kakukktojás egyébként éppen a Rogán-féle szervezeti egység, mert ott egy sincs, és szintén nincs miniszteri biztosa a belügyi tárcát vezető Pintér Sándornak.

Összesen tehát 83 különféle rendű-rangú kormányzati tanácsadó és segítő koordinál és hangol össze. Néhányuk ingyen teszi ezt, de a többség pénzt kap – sőt, sokan a feladat mellé akár 5 fős titkárságot is.

(hvg - 24 nyomán)