Anyaország :: 2025. november 7. 21:23 ::

Egy ideig nélkülöznünk kell az Aszályvédelmi Operatív Törzset

Október 31-ig lezajlottak a legfontosabb vízvisszatartási beavatkozások, köztük a vízpótlást bővítő vízépítési beruházások és a holtágak feltöltése, amelyek összesen 4,7 milliárd forint értékben valósultak meg – mondta az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint a tárca mezőgazdaságért felelős államtitkára Karcagon, a TÁSZ–Aszályvédelmi szakmai napon.

Hubai Imre emlékeztetett: a forrást a kormány a májusban elfogadott Aszályvédelmi Akcióterv (AVAT) alapján biztosította az azonnal végrehajtandó vízvisszatartási intézkedések megvalósítására. Október 31-éig lezajlott a legfontosabb beavatkozások végrehajtása, amelyek között szerepeltek a vízpótlást bővítő vízépítési beruházások és egyéb beavatkozások összesen 3,17 milliárd forint értékben, valamint a holtágak feltöltése a maximális tározókapacitás eléréséig, mintegy 1,52 milliárd forintból – tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte, hogy a 35. hét végéig megtett intézkedések alapján az előrehaladás az alábbi adatokkal volt jellemezhető: a mederben megtartott víz összesen több mint 203 millió köbméter volt, a holtágakban, tározókban megtartott víz összesen több mint 156 millió köbméter, a táji elárasztással megtartott víz összesen közel 1,5 millió köbméter, a duzzasztók bögéiben eltározott víz összesen közel 689,5 millió köbméter - írták.

Hubai Imre hozzátette, hogy a vízrendszer fejlesztés keretében vízpótlásba bevont többlet csatornaszakasz hossza 848 kilométer, a vízrendszerfejlesztési beavatkozások által növelt hatásterület több mint 114 ezer hektár. Az aszálykezelésben összesen 1 042 fő dolgozott. Hangsúlyozta, hogy az öntözött területek az előzetes adatok szerint az elmúlt évekhez képest 10 százalékkal nőttek 2025-ben, a rendkívüli öntözési igények kielégítésére kiadott engedélyekkel lefedett terület meghaladja a 10 ezer hektárt.

Az államtitkár megjegyezte, hogy a magyar gazdák a jövőben továbbra is mindenben számíthatnak a kormányra, legyen szó aszályvédelemről, akár a víz megtartásról - olvasható a közleményben.

(MTI)