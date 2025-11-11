Anyaország :: 2025. november 11. 16:57 ::

KR NNI: hivatalból nyomozás indult a Tisza Világ-ügyben

A Tisza Párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásához köthető adatbázisból nyilvánosságra került adatok miatt hivatalból nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja miatt november 4-én - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a rendőrség honlapján.

Az eljárás során a Nemzeti Nyomozó Iroda felvette a kapcsolatot a társhatóságokkal is, amelyekkel a különleges szakértelmet igénylő kérdések megválaszolása, a tényállás teljes körű felderítése, valamint az esetlegesen felmerülő más bűncselekmények megállapítása érdekében szorosan együttműködik - olvasható a Police.hu oldalon.

Azt írták, az információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény mellett a jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatban felmerült további bűncselekmények miatt tett feljelentések vonatkozásában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi rendőri szervek folytatnak nyomozást.

"A folyamatban lévő eljárásokra tekintettel a rendőrség a fenti ügyekről további információkat jelenleg nem közöl" - olvasható a közleményben.

(MTI)