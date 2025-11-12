Anyaország :: 2025. november 12. 14:03 ::

Vonat elé lépett szerelmi bánatában egy 15 éves lány Isaszegnél

Vasárnap délelőtt tragikus baleset történt Isaszegnél, ahol a Rákosról Gödöllőre tartó S80-as vonat elgázolt egy lányt, aki a helyszínen életét vesztette. A baleset miatt a hatvani vasútvonalon jelentős fennakadások alakultak ki, a vonatok egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhettek, több járat pedig rövidebb útvonalon vagy egyáltalán nem közlekedett.

Az incidensben egy 15 éves lány vesztette életét, "feltehetően" öngyilkossági szándékból. Az áldozat egyik ismerőse szerint az érintett nem sokkal a tragédia előtt szakított a barátjával, és hagyott egy búcsúlevelet. A fiú ezt megtalálta, megpróbálta utolérni volt partnerét, de már késő volt. A vasúti szerelvény vezetője a fékezés ellenére nem tudta elkerülni az ütközést.

A Blikk szerint a lány egy vészjósló üzenetet tett közzé a közösségi oldalán, amit sokan észrevettek, de nem segítettek rajta.

A lap szerint egyedüli gyermek volt a családjában. A rendőrség vizsgálatot indított a baleset ügyében.

A portál által megkérdezett pszichológus elmondta: szakításkor az emberek belső stabilitása bomlik fel, serdülőkorban ennek súlyosabb következményei lehetnek.

A MÁV összesítése alapján 2025-ben eddig 128 személyi gázolás történt, amelyből 88 öngyilkosság.

Az isaszegi baleset után a vonatot egy másik mozdonyvezető vitte tovább.

(Index nyomán)