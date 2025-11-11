Anyaország, Videók :: 2025. november 11. 21:05 ::

Orbán: mindegy, mit ír le az amerikai külügy

Amíg Donald Trump az Egyesült Államok elnöke és Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, addig van a magyar rezsicsökkentés szempontjából életbevágóan fontos, az amerikai szankciók alóli mentességet biztosító megállapodás - erről beszélt Orbán Viktor kedden az ATV YouTube-on közvetített, Rónai Egon által vezetett, Mérleg című műsorában.

A kormányfő arra a kérdésre, hogy a szankciók alóli mentesség időtartama ügyében összevissza beszéd van, azt mondta, az elnök meghallgatta, és közölte, "értem, megadom" a mentességet. Ez azt jelenti, hogy "amíg ő az elnök ott és én vagyok a miniszterelnök, ez addig van. Amikor a feltételek megváltoznak, újra kell tárgyalni" - fogalmazott, hozzátéve, ha ez húsz év lesz, akkor húsz évig tart a megállapodás.

Azt mondta, nem kínált a megállapodásért semmit, mert nem üzletet akart kötni. Az üzletben sem csak érdekek vannak, hanem van bizalom, lojalitás, van hosszú távú partnerség, és az amerikai elnök úgy gondolta, ezért nem kér semmit - tette hozzá.

"Mindegy, mit ír le az amerikai külügy, az a fontos, amit az elnök mond"

Mindegy, mit ír le az amerikai külügy, az a fontos, amit az amerikai elnök mond - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni látogatásán kötött megállapodásokkal kapcsolatban.

A miniszterelnököt arról kérdezte Rónai Egon, hogy az amerikai külügy hivatalos tájékoztatója szerint összesen 7 ezer milliárd forintért vesz Magyarország az Egyesült Államoktól erőművet, erőművi üzemanyagot, LNG-t és hadiipari eszközöket. Orbán Viktor erről azt mondta, ezt inkább "tól-ig" jelleggel kell érteni, ugyanis nincs egy meghatározott fix összeg, hanem területek vannak, ahol együttműködést alakítottak ki, és ennek az együttműködésnek lesz pénzügyi következménye.

Jelezte azt is: ebben a csomagban nincs benne az sem, hogy amerikai beruházások jönnek majd Magyarországra.

Úgy fogalmazott: "mindegy, mit ír le az amerikai külügy", az Egyesült Államokban elnöki rendszer van, ezért a külügy vagy bármelyik másik minisztérium technikai megvalósítást végez. "Ezért az a fontos, hogy mit mond az elnök, nem az, amit leírnak" - jegyezte meg.

Arra a felvetésre, hogy a magyar kormány is így működik-e, azt válaszolta: egyáltalán nem, hiszen Magyarországon parlamentáris rendszer van, és nem elnöki.

Frissítés: "akkor hívjuk le, amikor akarjuk, és olyan formában, amiben akarjuk"

Az amerikai pénzügyi védőpajzsról azt mondta: "akkor hívjuk le, amikor akarjuk", és "olyan formában, amiben akarjuk". Jelezte: abban állapodott meg az elnökkel, ha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, akkor valamelyik eszközből lehívhatjuk azt, amelyikre szükségünk van. Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságban, mert ebben az esetben az Egyesült Államok, illetve annak elnöke ott áll Magyarország mögött, és segít - rögzítette.

Arra, hogy van-e limitösszeg elmondta: nincs, szerinte az az összeg, amire a stabilitás érdekében szükségünk van, 10-20 milliárd dollár vagy euró lehet.

Úgy értékelt: Brüsszel ma ellenséges szemmel tekint Magyarországra, mint egy olyan országra, amely akadályt jelent a céljai elérésében. Magyarország pénzügyi kitettségét növeli a Brüsszellel való negatív viszony és javítja az Egyesült Államokkal való jó viszony - tette hozzá.

Évi négyszáz millió köbméter gáz

Közölte azt is: Magyarország öt éven át vásárol évi négyszáz millió köbméter gázt az Egyesült Államoktól, valamint amerikai nukleáris fűtőanyagot is vesz, mert jobb, ha olyan atomerőművünk van, ami több típusú fűtőanyagot tud befogadni. Emellett megvesszük az elhasznált nukleáris fűtőanyagok tárolására szolgáló, a jelenleginél jobb amerikai technológiát is - mondta.

A terület kérdésén akadt el a tárgyalás

A kormányfő kitért arra is: napirenden van az orosz-amerikai csúcstalálkozó Budapesten. Szerinte az amerikai-orosz megegyezés nem lehetetlenült el, tárgyalnak a delegációk, amibe bizonyos mértékig Magyarország is be van vonva, "tudunk bizonyos dolgokat".

Most a terület kérdésén akadt el a tárgyalás - árulta el, megjegyezve, hogy Donyeck megyének 22 százaléka nincs orosz megszállás alatt még. Hangsúlyozta: nem adta fel a békemissziót, és az oroszokkal való kapcsolatban is próbál abba az irányba hasznos lenni, hogy a megállapodás létrejöjjön.

(MTI nyomán)