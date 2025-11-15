Anyaország :: 2025. november 15. 07:58 ::

Orbán háborúellenes gyűléssel hülyítve kezdte a napot

Aki békét akar, velünk tart - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel, a győri háborúellenes gyűlés előtt a Facebook-oldalán.

Felidézte: az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak (ideje kávézni? - a szerk.). Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat (dézsmálás nálunk sosem fordulhat elő - a szerk.).

Orbán Viktor kiemelte: Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról ("dönteni" a kocsmapultnál is sok mindenről lehet, teljes havi bevezetésről még szó nincs, és úgy valamelyest könnyebb, hogy a bérekhez képest hagyták elértéktelenedni a nyugdíjakat - de persze kapányban szavazásokat vásárolni jól jöhet, a nemzetgazdasági ára már mindegy is - a szerk.), adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét (az érem másik oldala, hogy így az árfelverés soha nem érhet véget - a szerk.), és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon.

"A különbséget zongorázni lehet. Most még" - közölte a kormányfő. Hozzátette: de a háború itt van a szomszédunkban. Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv. Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik "mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt". Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést.

"Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

(MTI)