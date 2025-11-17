Anyaország :: 2025. november 17. 11:31 ::

Orbán 11 pontos akciótervet jelentett be a kisvállalkozások támogatására

A miniszterelnök Facebook-oldalán jelezte, hogy ma a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel tárgyal. „A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz” – írta a politikus.



Fotók: Szollár Zsófi / Index



Orbán Viktor szerint az ország tegnap este tüdőlövést, szívinfarktust kapott (az írek elleni meccsre utalt, amelyen a magyar válogatott vereséget szenvedett ), ezért gyászos hangulatban van, a „macska rúgja meg".

A kormányfő ezután a három éve tartó háború magyar gazdaságra vonatkozó súlyos pénzügyi következményeiről beszélt. Szerinte Magyarország képes egy nemzeti gazdaságpolitikát vinni Brüsszellel szemben. Kifejtette, a háború által blokkolt gazdasági növekedés mellett is ki akarnak tartani korábban kitűzött céljaik mellett, az adókedvezmény, otthon start, 14. havi nyugdíj mellett.

A magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az ő adóterheiket is csökkentik, a bürokráciát visszavágják. 11 pontos megállapodásról van szó, amely 80-90 milliárd forint közötti adóegyszerűsítési csomagot jelent. A fix 3 százalékos kamatozású támogatott hitelről már volt szó.

Most az alanyi áfamentesség határának lépcsőzetes emelését jelentették be, 2026-ban 20 millió, 27-ben 22 millióra, és 2028-ban ez tovább nő.

Az átalányadózókra is új szabályok lesznek. 2027-ben 50 százalékra emelik a költséghányadot, 2028-ról még egyeztetnek.

Egyéni vállalkozóknál csökkentik szochó-alapot.

Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. További 4–5000 vállalkozó kerülhet be ebbe a kategóriába.

100 milliós adókedvezmény a zöldberuházásokra, környezeti károk csökkentésére, amely leírható lesz az adóból.

Adókedvezmény energiaellátóknak az infrastruktúra fejlesztésére.

Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, a kulcsok maradnak. Ez 3500 vállalkozást érint.

Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését. Január 1-jétől lett volna ez eredetileg hatályos.

Csökkentik az adminisztrációs terheket, társasági adóelőleg értékhatárát 5 millióról 20 millióra.

Egyszerűbb adminisztráció a mikrovállalkozásoknak, megemelik egyszerűsített beszámolóik értékhatárát.

Egyéni vállalkozóknak a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és a szocho bevallása is egyszerűsödik.

Cél, hogy a gazdaságirányításban és a gazdaságpolitikai döntésekben is részt vegyen a jövőben – mondta Orbán Viktor, aki szerint a megemelt bankadó lesz a vállalkozói adócsökkentés forrása.

(24 nyomán)