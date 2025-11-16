Sport :: 2025. november 16. 17:36 ::

Kegyetlen végjátékban veszített a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatban, a 96. percben kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.

A magyarok előbb a negyedik percben Lukács Dániel csúsztatásával, majd a büntetőből eredményes Troy Parrott egyenlítése után a 37. percben Varga Barnabás bombagóljával szereztek vezetést. A második félidőben is veszélyesebben futballozott a magyar gárda, a 80. percben mégis Parrott egyenlített ismét, aki a hosszabbítás 96. percében megszerezte az írek számára a csoport második helyét és egyben a pótselejtezőt érő győztes gólt is.



Fotó: Lipták Tamás/Magyar Jelen



Lukács Dániel gólja a negyedik percben



Troy Parrott

A magyar drukkerek rendkívül csalódottak, mivel így hosszú idő után ismét elszállt a világbajnokságon való részvétel esélye.

Portugália legyőzte az örményeket 9-1-re, így csoportelsőként lehenek ott a vb-n. Albánia, Írország és Csehország márciusban folytathatják a küzdelmet.

(MTI, Telex nyomán)