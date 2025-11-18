Anyaország, Extra :: 2025. november 18. 09:17 ::

Nehéz ez a kampány: a milliárdos kaszinóminiszter is kénytelen volt fapadoson nyomorogni

„A kaszinótulajdonos milliárdos honvédelmi miniszter is a Ryanair fapados járatával jött haza vasárnap este Londonból. Az arcán látszik, hogy mennyire utálja. Bosszús, hogy a propaganda azt találta ki, hogy a választás előtt pár hónapig a pórnéppel kell keveredve kell repülni” – osztott meg egy képet a magát láthatóan kényelmetlenül érző Szalay-Bobrovniczky Kristófról Hadházy Ákos független képviselő, aki felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is párszor eljátszotta a kisembert az utóbbi időkben a fapados járatokon, mert rosszul állnak a népszerűségi adatok szerint.

Szalay-Bobrovniczky „tortúrája” azonban csak a leszállásig tartott, ott egy videó szerint már várta a VIP Merci.



Látszik rajta, hogy tíz évet öregedett közben... De legalább szép a nadrágja, bármelyik nő vagy büszke felvonuló megirigyelhetné

Szalay-Bobrovniczky a kormány egyik leggazdagabb emberének számít, az egykori századvéges vezető tulajdonában volt többek között a Magyar Vagongyár, egy cseh repülőgépgyár, és a kaszinókoncessziót is ő kapta meg "Andy" Vajna halála után. Ezeket azonban a miniszteri kinevezése után - legalábbis névleg - átadta más NER-közeli üzletembereknek.

(24 nyomán)