Meg is harapta 88 éves áldozatát a cigány rabló, akit a rendőrség csak fiúnak becéz

Rablás bűntett miatt indított eljárást az Egri Rendőrkapitányság egy 16 éves "fiú" ellen, aki az adatok szerint november 17-én délután egy verpeléti ingatlan udvarán támadott meg egy idős asszonyt.

A verpeléti lakos bútorvásárlásra hivatkozva szólította meg a 88 éves nőt a kerítésen keresztül. A kialkudott 15 000 forintos vételár kapcsán azt állította, hogy egy húszezressel fizetne, és kérte az asszonyt, hogy adjon neki vissza 5000 forintot. Miután az asszony kihozta a kért összeget, észrevette, hogy a "fiúnak" valójában nincs is pénze, ezért visszaindult a házba.

Ekkor a "fiatal" átmászott a kerítésen, odalépett a sértetthez, megharapta a kezét, elvette a pénzét, majd a kerítésen átugorva elhagyta az udvart.

A rendőrök november 18-án fogták el a gyanúsítottat, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - közölték honlapjukon.