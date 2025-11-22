Anyaország, Politikusbűnözés :: 2025. november 22. 11:37 ::

Őrület: a devizahitel-csapda felállítói kampányolnak a hitelszerződések érvénytelenítésével

A devizahiteles törvényjavaslat végre lezárhatja a több százezer magyar családot sújtó devizahiteles válságot, amit a Fidesz az elmúlt 15 évben nem tudott és nem is akart megoldani - mondta a Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettese a szombati online sajtótájékoztatóján.



Mézga Aladár szinkronhangja egy korábbi sajttájon (kép: DK)

Arató Gergely a Facebook-videójában közölte, hogy a DK devizahiteles törvényjavaslatát a kormányváltás első napján fogják benyújtani a parlamentnek. "Ez a válság a bankok tisztességtelen gyakorlatából, majd a Fidesz hibás, cinikus, és adósokkal szemben igazságtalan politikájából nőtte ki magát" - fogalmazott.

Hozzátette: a DK javaslata a devizahitelesek valódi jogvédelmét és tisztességtelen szerződések következményeinek átfogó rendezését szolgálja. Összhangban áll az EU bíróságának ítéleteivel, amelyek kimondták a devizahiteles szerződések érvénytelenségét, és az eredeti állapot visszaállítását - mondta. Ennek fényében a DK javaslata kimondja, hogy minden 2001 és 2014 között kötött, devizaalapú fogyasztói hitelszerződés érvénytelen, mivel a bankok átláthatatlan és teljesíthetetlen feltételeket alkalmaztak, amelyek alapján a fogyasztók nem ismerhették meg a valós árfolyamkockázatot.

A DK javaslata szerint a bank kizárólag a ténylegesen folyósított forintösszegre tarthat igényt, minden további befizetést, kamatot, kezelési költséget, árfolyam-különbözetet vissza kell térítenie a fogyasztóknak - ismertette. Kitért arra, hogy a javaslat a devizahiteles családok védelme érdekében előírja, hogy a törvény hatályba lépésétől kezdve minden végrehajtási eljárást, és kilakoltatást fel kell függeszteni a végleges elszámolás lezárultáig. A DK szerint elfogadhatatlan, hogy emberek kerülnek utcára, úgy, hogy közben a Fidesz éveken át a gyenge forintból hasznot húzott, és a bankokkal együttműködve a valós segítséget megtagadta a devizahitelesektől - hangsúlyozta.

A DK szerint a devizahiteles válságot csak úgy lehet lezárni, ha a törvényhozás végre az emberek oldalára áll. Mi, baloldaliak meghallgattuk az embereket, és miután megküzdöttünk a Fidesszel a választáson, meg is fogjuk védeni azokat, akiknek a védelmére feltettük az életünket. Ez Dobrev Klára baloldali programja, amely nélkül nincs és nem is lehet kormányváltás - összegezte Arató Gergely az MTI szerint, és nem szakadt rá a plafon.

Egyébként szép cigányutat járt be a DK, ugyanis májusban még házbizottsági szinten sem szavazták meg - a Fidesszel karöltve - a végrehajtási eljárások felfüggesztéséről, a devizahiteles ügyek azonnali leállításáról és a devizahitel-szerződések érvénytelenségének meghatározásáról szóló mi hazánkos határozati javaslatot, továbbá a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását.

