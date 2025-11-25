Anyaország, Sport :: 2025. november 25. 07:33 ::

Létrehozták a klubigazgatói posztot a mezőkövesdi futballklubnál - és rögtön ki is nevezték Tállai András fiát

Átvariálta némileg a klubvezetés szerkezetét az NB II-ben szereplő Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület és Futball Club, aminek folyományaként a térség fideszes országgyűlési képviselőjének fia is fontos szerephez jutott – szúrta ki a Borsod24.

„Tájékoztatjuk szurkolóinkat és partnereinket, hogy fontos strukturális átalakítások történtek klubunk életében. 2025. augusztus 26-tól ügyvezető igazgatói megbízást kapott Mádi-Nagy Ildikó, aki ezentúl a klub ügyvezetői és pénzügyi feladatait látja el kiemelt felelősséggel” – olvasható a klub honlapján, ahol rögtön hozzátették azt is, hogy „emellett a klubban új pozíció került bevezetésre: a klubigazgatói státusz. Ezt a szerepkört 2025. november 1-től ifj. Tállai András tölti be határozatlan időre, tovább erősítve a klub szakmai és szervezeti stabilitását – olvasható a klub tájékoztatásában.

A Mezőkövesd 14 forduló után az ötödik helyen áll az NB II-ben, legutóbb a Kecskemét ellen játszott 1-1-es döntetlent.

(24)