A rendszerváltás óta most először nem indul Kósa Lajos egyéni jelöltként Debrecenben

Az Ultrahang YouTube-csatornáján jelentette be Kósa Lajos, hogy nem indul egyéni jelöltként Debrecenben, a Hajdú-Bihar 1-es választókerületben. Helyette Barcsa Lajos alpolgármester lesz a Fidesz jelöltje - írja az Index.

Több mint 35 éve, a rendszerváltás óta minden alkalommal indult a Fidesz alelnöke egyéniben, 1990-ben ötödik, majd 1994-ben negyedik lett, azóta pedig minden választáskor nyert.

Kósa alelnöki rangjával magyarázta a döntését, elmondása szerint a párt jelöltállítási logikája indokolja, hogy ne induljon el egyéni jelöltként.

Orbán Viktoron, Kövér Lászlón és Németh Zsolton kívül Kósa Lajos is azok közé a fideszes politikusok közé tartozik, akik 1990 óta tagjai a parlamentnek. Listán indítani fogja a párt, ezért valószínűleg 2026 után is országgyűlési képviselő marad.