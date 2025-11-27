Anyaország, Háború :: 2025. november 27. 08:37 ::

Orbán: szerb barátainkkal számíthatunk egymásra

Az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra - közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a bejegyzésében úgy fogalmazott: "irány Szabadka. Pásztor Istvánra emlékezünk" Vucsics elnökkel és a vajdasági magyarokkal. Nagy dolog ez: stratégiai szövetség.

Hozzátette, hogy ez azt is jelenti, hogy az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra. Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak - fűzte hozzá.

"Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget" - írta.

"Biztosítani fogom Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását" - írta a miniszterelnök.

