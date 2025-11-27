Anyaország, Háború :: 2025. november 27. 13:01 ::

Gulyás sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta Orbán állítólagosan közelgő moszkvai útját

A kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása mellett, segíteni szeretne Budapestnek, de tisztán szeretne látni – jelentette ki Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón, ahol megüzente Karácsony Gergelyéknek: a Fővárosi Közgyűlés állapítsa meg a fizetésképtelenséget, amint ez megtörténik,

a kormány belép, és biztosítja a város működését, akár csődsegély, akár más mentőcsomag formájában.

A kormány tárgyalta ülésén a 14. havi nyugdíjjal kapcsolatos kérdéseket, az Országgyűlés előtt vannak az ezekkel kapcsolatos jogszabályok, a parlament december 10. környékén el is fogadja a módosításokat – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. „Közel 8000 milliárd forintot fogunk nyugdíjra költeni” – tette még hozzá, majd arról beszélt, hogy a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, ami elfogadhatatlan, ahogy az is, ha egy kormány nem tudja garantálni a nyugdíjak értékállóságát, értéknövelését, úgy, ahogy a Fidesz-kormányok tették az elmúlt 15 évben.



Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A béke esélyeiről is tárgyalt a kormány, itt Gulyás megjegyezte, a kormány álláspontja szerint az Európai Unió téves politikát folytat ez ügyben. Európa szenved a legjobban a háborútól, mégis, az európai cselekvések mind a háború meghosszabbítása irányába hatnak, fogalmazott. Gulyás elismételte a kormány álláspontját, miszerint Európának támogatnia kellene az amerikai béketörekvéseket.

Az érdeklődés az Otthon Start iránt továbbra is óriási Gulyás szerint, aki néhány részadatot is elárult:

8500 hitelkérelmet bíráltak el;

az igénylők több mint 44 százaléka házas, esetükben együttes igénylés történik;

a jelenlegi statisztikák szerint 10 lakásvásárlásból 4 az Otthon Startból valósul meg.

Újságírói kérdések

Az M1 kezdi a kérdéseket, a riporter arról érdeklődik, Magyarország milyen segítséget tud nyújtani Szerbiának, mi az pontosan, amit Orbán Viktor megígért. Gulyás felvázolta, hogy a Mol a tervek szerint két és félszeresére növeli majd az üzemanyag-szállítást Szerbia irányába, mivel déli szomszédunkra már érvényesek az orosz energiára kivetett szankciók, amelyek veszélybe sodorják a szerb energiabiztonságot.

A közmédia arról érdeklődik, meg tudja-e Gulyás erősíteni, hogy Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazik, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon. Gulyás ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja. A közmédia riportere erre azt kérdezte, ha Orbán utazik, az azonnali tűzszünetet javasolja-e majd az orosz elnöknek, esetleg említést tesz-e a befagyasztott orosz vagyonokról. Gulyás kitérő választ adott, miszerint az amerikai béketervet kell támogatni. A Fidesz jelöltjeivel kapcsolatban Gulyás azt mondta, hogy a legutóbbi választáson egyéniben győztes jelöltjeik nagy többsége újraindul.

Arra a kérdésre, hogy mit kér a kormány a fővárostól a segítségért cserébe, a miniszter azt mondta, elvárják, hogy legyen a fővárosi cégeknek konszolidált mérlege, legyenek átláthatóak a főváros pénzügyei.

A kormány hogyan értékeli a főváros által a szolidaritási hozzájárulás ügyében indított per bírósági ítéletét? Gulyás jogi köntösbe öltöztetett politikai trükknek nevezi azt, amit a főváros a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban mond. Úgy látja, a városvezetés részéről eljárási kérdést támadtak az államkincstár gyakorlatával kapcsolatban. Bírósági döntés szerinte nincs arról, hogy a fővárosnak nem áll fenn fizetési kötelezettsége a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban.

Gazdasági kérdések: 0,2 százalékkal nőhet csak az idén a GDP egy friss előrejelzés szerint. Beszélt-e arról Nagy Márton, hogy miért ilyen alacsonyak a számok? Illetve mikor kap a magyar társadalom az amerikai pénzügyi védőpajzsról részletesebb tájékoztatást? Gulyás erre azt mondta, az osztrák vagy a német gazdaságban sem jobb a helyzet. A kormány egyik célkitűzését sem adja fel, de ameddig a háború tart, addig ezek teljesítése nagyon nehéz lesz.

A kérdésre, hogy az amerikai védőpajzsról tényleg csak szóbeli megállapodása van-e a kormánynak, a miniszter azt mondta: van egy írásbeli emlékeztető erről, de az amerikai kormány máshogy működik, mint a magyar.

Hivatalosan a mai napig nem tüntette fel az amerikai fél, hogy Magyarország mentesült az orosz energiát érintő szankciók alól – leszámítva Paks II.-t –, Gulyás azt mondta erre, lett volna egy szankció, de azt az amerikaiak feloldották.

Az biztos, hogy szankciómentesen tudunk továbbra is orosz nyersanyagot beszerezni – szögezte le a miniszter.

Nemrég arról volt szó, hogy külügyminiszteri szinten egyeztet egymással Szijjártó Péter és Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a szankciómentességről, ám ennek eredményéről nem tájékoztatták a nyilvánosságot. Gulyás nem tudja, hogy találkoztak-e a felek – kizárni nem tudja –, de szerinte az a fontos, hogy jelenleg is szankciók nélkül tud a magyar állam orosz nyersanyagot vásárolni.

A kormány nem tervezi, hogy a választásokig újra kiterjessze a katát.

