Anyaország, Friss hírek :: 2025. november 28. 08:23 ::

Kigyulladt egy háromszintes raktárépület Makón

Kigyulladt egy háromszintes, fa födémszerkezetű raktárépület Makó belvárosában, a Deák Ferenc és az Eötvös utca által határolt területen péntek hajnalban, személyi sérülés nem történt - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A helyszínre makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik hét víz- és két létrasugárral a lángokat már eloltották, az izzó részek felkutatásán és eloltásán dolgoznak - írták.

A közlemény szerint az épület alsó szintjén húsüzem volt, ahol nyersanyagot tároltak, az első emeleten autógumikat, építési anyagokat, valamint nagyjából kétszázötven kilogrammnyi füstölt kolbászt tároltak. Az anyagi kár jelentős.

Személyi sérülés nem történt.

(MTI)