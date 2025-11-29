Anyaország :: 2025. november 29. 11:49 ::

Több mint 2,5 millióan töltötték le a DÁP-ot

Már több mint 2,5 millió ember töltötte le a Digitális Állampolgárság alkalmazást (DÁP), amely gyors és biztonságos megoldást kínál a mindennapi ügyintézéshez, az állampolgároknak nem kell felesleges adminisztrációval bajlódniuk - mondta a miniszterelnök főtanácsadója szombaton a Facebook-oldalán megjelent videójában.

Nyitrai Zsolt aláhúzta, a DÁP kényelmes és gyors ügyintézést biztosít sorbanállás nélkül.

Felidézte, Magyarország kormánya szolgáltató államot épít. Ezért indult a Gondosóra- és az ingyenes tanulói laptop program, valamint a cukorbeteg gyerekek ingyenes nyári táboroztatása - sorolta.

A videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára elmondta, a DÁP célja, hogy a hivatalos, illetve a banki vagy a közművekkel kapcsolatos ügyintézés gyorsabb és kényelmesebb legyen.

"Egy helyen érhetők el és továbbíthatók a személyes adatok, okmányok és járműadatok szigorú, törvényileg szabályozott védelem mellett. Az adatok biztonságban vannak, illetéktelenek nem férhetnek hozzá" - húzta alá.

A helyettes államtitkár közölte, egyetlen bejelentkezéssel több mint 200 állami és piaci weboldal és alkalmazás érhető el, a digitális erkölcsi bizonyítvány pár kattintással igényelhető.

Hozzátette, az alkalmazásban biztosított e-aláírás magánszemélyek számára és magáncélra jogilag egyenértékű a kézi aláírással, Magyarországon és az EU-ban is elfogadott.

Solymár Károly Balázs közölte, céljuk, hogy folyamatosan bővüljön a mobiltelefonnal intézhető ügyek köre.

(MTI)