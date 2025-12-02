A nemi szervéről küldhetett fényképet egy debreceni tanár egy 13 éves kislánynak, írta meg a Debreceni Nap.
Az RTL Híradó beszámolója szerint a történtek kivizsgálása után a középkorú férfit a tankerület rendkívüli felmentéssel elküldte az iskolából. A csatorna megkeresésére azt írták, a pedagógussal szemben súlyos kötelezettségszegés merült fel.
Úgy tudni, hogy chat alkalmazáson keresztül küldte az intim fotót a gyereknek a tanár.
Hogy pontosan mikor történt az eset, illetve, hogy milyen módon derült ki, arról egyelőre nincs információ.
Az iskola igazgatója feljelentést tett, a rendőrség közlése szerint szeméremsértés gyanúja miatt indult eljárás az ügyben.
(24 nyomán)