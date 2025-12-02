Anyaország :: 2025. december 2. 10:54 ::

13 éves kislánynak küldhetett képet a nemi szervéről egy debreceni tanár

A nemi szervéről küldhetett fényképet egy debreceni tanár egy 13 éves kislánynak, írta meg a Debreceni Nap.

Az RTL Híradó beszámolója szerint a történtek kivizsgálása után a középkorú férfit a tankerület rendkívüli felmentéssel elküldte az iskolából. A csatorna megkeresésére azt írták, a pedagógussal szemben súlyos kötelezettségszegés merült fel.

Úgy tudni, hogy chat alkalmazáson keresztül küldte az intim fotót a gyereknek a tanár.

Hogy pontosan mikor történt az eset, illetve, hogy milyen módon derült ki, arról egyelőre nincs információ.

Az iskola igazgatója feljelentést tett, a rendőrség közlése szerint szeméremsértés gyanúja miatt indult eljárás az ügyben.

(24 nyomán)