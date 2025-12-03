Anyaország, Videók :: 2025. december 3. 10:07 ::

Tigriskölyköt talált a rendőrség egy tiszafüredi drograzzián

Tiszafüreden tartott a rendőrség kábítószeres nyomozást, a razzia azonban váratlan fordulatot vett, ugyanis egy tigrist talált a hatóság, amelyről videót osztott meg közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság. Emiatt a helyszínre érkeztek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói, akik értesítették a Fővárosi Állat- és Növénykertet.

A tigrist az állatkert főigazgatója, Sós Endre vizsgálta meg, a csaknem 9 kilogrammos állat egészséges, végleges elhelyezéséről később döntenek. A vizsgálatról a Fővárosi Állat- és Növénykert szintén közzétett egy videót a közösségi oldalán.

A helyszínen elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás. A nyomozás állásáról és a hím kis tigris történetéről viszont csak a nyomozó hatóság nyilatkozhat.

(Index nyomán)