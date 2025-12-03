Anyaország :: 2025. december 3. 18:55 ::

Agrometeorológia: folytatódik a talaj töltődése nedvességgel

Nagyobb hideg nélkül, a talajban kellő nedvességtartalom mellett erősödhetnek az Alföldön a gyengébben kelt őszi kalászos állományok, a következő napokban jelentősebb esőre a Dunántúlon van kilátás, keleten kisebb mennyiség valószínű - írta a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzésében.

A honlapon szerdán közzétett elemzésben azt írták, az elmúlt egy hétben számottevő csapadék, 5-15 milliméter csak a délkeleti országrészben hullott. November utolsó dekádjában jelentős mennyiségű eső és hó esett, így az ország nagy részén a havi csapadékmennyiség meghaladja az ilyenkor szokásosat. Az északi országrészben nagy területen 20-60 milliméterrel esett több az ilyenkor szokásosnál, míg a keleti, északkeleti határszélen és az Alföld déli tájain van 5-15 milliméteres hiány.

Az ősszel hullott csapadékmennyiség is jókora területi változékonyságot mutat: az északi és nyugati, délnyugati országrészekben többfelé 150-220 milliméter esett, míg az Alföld déli részén mindössze 65-85 milliméter, ami csak a fele a sokéves átlagnak, de az Északi-középhegység térségén kívül máshol is 10-40 milliméterrel kevesebbet mértek a szokásos őszi mennyiségnél.

A talajok őszi-téli feltöltődése későn kezdődött el az idén, a felső 20-30 centiméteres réteg azonban országszerte telítettség közeli állapotban van, a középső rétegbe az Alföldön már kevesebb nedvesség jutott, a fél méternél mélyebb talajréteg pedig csak északon és délnyugaton kapott nagyobb mennyiségű nedvességet, az ország jelentős részén még mindig nagyon száraz. A télen még sok csapadék szükséges ahhoz, hogy egy tavaszi vagy nyári csapadékhiányos időszak ne okozzon súlyos gondokat.

A hőmérséklet keleten, északkeleten 1-2 Celsius-fokkal a sokéves átlag fölött, míg nyugaton, északnyugaton ennyivel az alatt alakult, napközben többnyire 2 és 7 fok közé melegedett a levegő. Múlt héten csütörtökön és pénteken hajnalban még még nagy területen hűlt fagypont alá a levegő.

A repce és az őszi kalászosok nyugaton és északon már az elmúlt hetekben is erős, jó állapotban voltak, a felszínközeli talajréteg nedvességtartalma és a november első felére jellemző enyhe időjárás kedvezett a fejlődésüknek. November utolsó dekádjában az Alföldön is alaposabb öntözést kaptak az állományok, amelyek errefelé a november közepéig jellemző száraz körülmények között nehezen keltek, fejlődtek. A kiadós csapadék sokat segített a vízhiányon, és az azóta jellemző enyhe időben kissé megerősödhettek a kalászosok.

Az előrejelzés szerint a következő napokban enyhe, nedves léghullámok alakítják az időjárást, jellemzően sok lesz a felhő, csak helyenként vékonyodik el a felhőzet és süt ki a nap. Csütörtökön és pénteken főként a Dunántúlon várható eső, ott 5-15 milliméter is hullhat, míg keleten ennél kevesebb valószínű. Az éjszakák jellemzően fagymentesek lesznek, és a nappali felmelegedés mértéke is nő.

(MTI)