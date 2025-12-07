Anyaország :: 2025. december 7. 07:53 ::

Három településen tartanak időközi önkormányzati választást

Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Héderváron, Tolnanémediben és Vereben polgármestert és képviselőket is választanak.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Héderváron azért kell időközi választást rendezni, mert a képviselő-testület szeptember 25-i ülésén a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: a korábbi polgármester, Ábrahám Szilvia, valamint Juhász Máté és Somogyi Péter. A hat egyéni listás képviselői helyet pedig 16 független jelölt szeretné megszerezni. A választói névjegyzékben több mint 1100 helybéli szerepel.

A Tolna vármegyei Tolnanémediben szeptember 15-én mondta ki a feloszlását a képviselő-testület. A polgármesteri tisztségért hat független jelölt verseng: a települést 2017 óta vezető Vigh László, valamint Gölöncsér László, Selymes Imre, Györe Krisztina és Pongrácz Zsófia. A négy képviselői mandátumért tizenegy független jelölt indul. A választásra jogosult 780 ember egy szavazókörben adhatja le szavazatát.

A Fejér vármegyei Vereben a képviselő-testület szintén szeptember 15-én kimondta a saját feloszlását. A polgármester-választáson négy független jelölt indul: az eddigi településvezető, Espár Sándor mellett Márton Béla, Csuday István és Varjas Tímea. A négy képviselői mandátumért nyolc független jelölt verseng. Az időközi voksoláson a település egyetlen szavazókörében több mint 650 választópolgár adhatja le szavazatát.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

(MTI)

