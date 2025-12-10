Anyaország, Külföld :: 2025. december 10. 08:36 ::

Politico: Trump lett "Európa" legerősebb embere, Orbán "strukturális fejfájás"

A Politico 2025-ben is listázta Európa legerősebb embereit. Idén sokakat meglepve, Donald Trump amerikai elnök vitte el az első helyet – írja a 24.

A Politico éves rangsora az európai politika 28 legbefolyásosabb emberét hivatott listázni. Idei megfigyeléseik szerint senki sem gyakorolt ​​nagyobb befolyást Európára, mint az Egyesült Államok elnöke, miközben a Politico 28 hagyományosan csak Európában élő vagy dolgozó embereket szokott tartalmazni. Idén kénytelenek voltak kivételt tenni, mert indoklásuk szerint „Trump árnyéka mindenütt ott van az európai politikában”.

Trump egy interjúban fejtette ki elméletét arról, hogy miért gyakorol nagy hatalmat a kontinensen:

Európa nem tudja, mit tegyen. Politikailag korrektek akarnak lenni, és ez gyengévé teszi őket.

Szerinte a bevándorlás a legtöbb európai nemzet hanyatlásának kiváltó oka.

A felmérésben megszavazott politikusok becenevet is kapnak a „titulus” mellé, Trump például a „Transzatlanti Lökéshullám” nevet kapta.

Fejfájás és Kártyajátékos

Orbán Viktor nyerte el a listán a „Fejfájás” becenevet, és Manfred Weber EP-képviselő és Alexander Stubb finn elnök között foglalt helyet. Az ukrajnai miniszterelnököt, Volodimir Zelenszkijt, vagy ahogy a Politico említi ebben a listában, a „Kártyajátékost” két hellyel előzte meg a magyar miniszterelnök.

A 62 éves, egykor liberális reformer több mint egy évtizedet töltött azzal, hogy Magyarországot átalakítsa azzá, amit büszkén illiberális demokráciának nevez – írja a Politico, majd hozzáteszi, hogy az orosz-ukrán háború során „strukturális fejfájássá” vált a magyar miniszterelnök.

A cikk említi Orbán kihívóját, Magyar Pétert, mint az első, választáson esélyes politikust 15 éve. Tavaly Magyar neve is szerepelt a listán. Akkor a „Felforgatók” listáján foglalta el a hatodik helyet, idén viszont nem került fel a ranglétrára.

Feltörekvő Karácsony

A feltörekvők listáján, amin tíz politikus neve szerepel minden évben, Karácsony Gergely főpolgármester is helyet kap az idei buzivonulás megszervezéséért.

– Amikor Orbán Viktor betiltotta a Budapest Pride-ot, nem a miniszterelnök legkiemelkedőbb kihívója lépett fel, hanem a főváros polgármestere, az 50 éves Karácsony Gergely – írja a Politico, majd hozzáteszi hogy a győzelemnek „ára” volt. Karácsony neve alatt írják, hogy a kormányzat Budapestre fordította haragját, és extra adókat vetett ki.