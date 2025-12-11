Anyaország, Lapszemle :: 2025. december 11. 14:05 ::

A Bloomberg szerint Orbán azon gondolkodik, hogy köztársasági elnökként maradjon hatalmon

Orbán Viktor vizsgálja a lehetőségét annak, hogy a köztársasági elnöki hatásköröket megerősítsék, hogy aztán ezt a pozíciót elfoglalva tartsa meg a hatalmát függetlenül a 2026-os parlamenti választások eredményétől – írja "a miniszterelnök gondolkozását jól ismerő forrásra" hivatkozva a Bloomberg.

Orbán novemberben a washingtoni, Donald Trumppal való találkozója után, az ATV-nek adott interjújában nyilvánosan is eljátszott az elnöki rendszer bevezetésének gondolatával. A miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy 2010-ben a választási győzelem után felmerült a lehetőség, hogy átálljanak valamilyen elnöki rendszerre, de „hosszú, politikatörténeti beszélgetések” után abban maradtak, hogy hozzájuk inkább a parlamentáris rendszer passzol. Az elmondása szerint az újabb és újabb kétharmadok után ő mindig felvetette, változott-e a vélemény ezzel kapcsolatban, utoljára négy éve is felhozta a kérdést, de a vélekedés változatlan volt.

A parlament szerdán gyorsított eljárásban fogadta el a Fidesz által benyújtott, a köztársasági elnök akadályoztatásának szabályait módosító törvényjavaslatot, amely megnehezíti a törvényhozás számára, hogy eltávolítsák hivatalából az elnököt.

Korábban Oroszországban Vlagyimir Putyin és Törökországban Recep Tayyip Erdogan is úgy betonozta be a hatalmát, hogy miniszterelnökökből kiszélesített jogkörökkel rendelkező elnökökké választatták magukat.

A Bloomberg a Tisza párt vezetésének gondolkodását jól ismerő forrásra hivatkozva azt írja, hogy ők sem zárják ki azt a forgatókönyvet, ami szerint Orbán Viktor köztársasági elnökként próbálhat meg hatalomban maradni.

Orbán ezen terve szerint ő a Fidesz áprilisi győzelme esetén is köztársasági elnök maradna, és ebből a pozícióból irányítaná a külpolitikát, míg az ügyes-bajos napi kormányzati ügyeket egy megbízható szövetségesére, például az ambiciózus Lázár Jánosra bízná miniszterelnökként.

Ha pedig a Fidesz elveszítené a választást, akkor Orbán Viktor köztársasági elnökként megnehezíthetné Magyar Péter számára, hogy Magyarországot ismét megbízható szövetségessé tegye az EU-ban és Nyugaton. Ez az út azonban nagy kockázatokat hordoz Orbán és a Fidesz számára, ugyanis így könnyen szembetalálhatná magát a nép akaratával.

Frissítés: nagyot zuhant a forint a "hírre"

Nem tetszik a "befektetőknek" a spekuláció, hogy Magyarország elnöki rendszerre állna át. Pillanatok alatt 381-ről 385-ig gyengült a magyar deviza. Közben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az árrésstop miatt, ez is gyengíthette a forintot.

A forintpiacon csütörtökön: a Fed előző napi kamatvágása után minden szépen és jól alakult, az euróval szembeni árfolyam délelőtt folyamatosan erősödött, volt üzletkötés a 381 alatti szinten is, majd nem sokkal dél után innen óriásit rántottak az árfolyamon, egészen 384 fölé.

Hírértékű adat a magyar gazdaságról nem érkezett, a jelentős árfolyamkilengés előtti pillanatokban jelent meg ugyanakkor a Bloombergen egy cikk a magyar választási kilátásokról, benne egy állítólagos értesülésről, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a köztársasági elnöki pozíció átvételét fontolgatja.

Nem sokkal korábban pedig az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartózkodjon az élelmiszerek és a háztartási cikkek értékesítésére vonatkozó árréskorlátozások bevezetésétől, amely ellentétes az egységes piaccal. A Bizottság érvelése szerint Magyarország olyan alacsony értékre korlátozta a termékek beszerzési és értékesítési ára közötti árrést, hogy az nem fedezi a vállalkozásoknak a termékek beszerzési költségein felül adódó költségeit, és emiatt a nem magyar kiskereskedők kénytelenek veszteségesen értékesíteni termékeiket.

Magyarországnak két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra és a szükséges intézkedések meghozatalára. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyeket.

Az economx.hu értékelése szerint ilyen hírek érthetően nem váltották ki a befektetők tetszését, továbbra is feszült a helyzet. A kurzus délután egy órát követően 384 fölé, sőt egy rövid időre közel 385-ig is felszúrt.

(24 nyomán)