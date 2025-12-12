Anyaország :: 2025. december 12. 12:57 ::

Betegtársára támadt egy ápolt a szegedi pszichiátriai klinikán

Betegtársára támadt egy kezelés alatt álló páciens a szegedi pszichiátriai klinikán csütörtökön - erősítette meg a szegeder.hu információit a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI-nek.

A megtámadott beteg súlyos sérüléseket szenvedett.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét páciens ellátása komoly odafigyeléssel, gondossággal, a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak megfelelően történt. Az értesítési lánc megfelelően működött. A klinika dolgozói mindvégig figyelembe vették az orvosszakmai szempontokat.

A rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.