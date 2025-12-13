Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. december 13. 08:46 ::

Öt éven át vadászott kislányokra az interneten egy budapesti pedofil

A Pest Vármegyei Főügyészség több rendbeli minősített gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki öt éven át több gyermeket vett rá arra, hogy magukról pornográf képeket, videókat készítsenek és neki elküldjék.

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte szombaton az MTI-vel, hogy a budapesti férfi 2019 és 2024 októbere között interneten keresztül vadászott a többnyire 12 éven aluli kislányokra, majd beszélgetésbe kezdett velük.

Miután a férfi a gyerekek bizalmába férkőzött, arra vette rá őket, hogy magukról pornográf felvételeket készítsenek és neki küldjék el; a legfiatalabb sértett 8 éves volt.

A vádlott a megszerzett felvételeket több ezer másik gyermekpornográf felvétellel együtt a számítástechnikai eszközein tárolta.

Továbbá a férfi a lakóhelyével szemközti ház lakásait, az abban lakókat távcsővel megfigyelte és a lakásban történteket rögzítette is - tették hozzá.

A vádlott lebukásához az vezetett, hogy az egyik kislány szülei feljelentést tettek a rendőrségen és a Pest vármegyei nyomozók rövid időn belül elfogták a férfit.

A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit több rendbeli minősített gyermekpornográfia bűntettével, több rendbeli minősített szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével, valamint több rendbeli tiltott adatszerzés bűntettével vádolja.

A főügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmények elkövetését az, hogy a bíróság 13 év fegyházbüntetésre ítélje a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének kizárásával, és végleges hatállyal minden olyan foglalkozás gyakorlásától tiltsa el, melynek keretében 18 éven aluli személyekkel kerülne kapcsolatba.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - áll a közleményben.

(MTI)