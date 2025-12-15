Anyaország :: 2025. december 15. 09:18 ::

Vádat emeltek egy drogos ellen, aki ellopott egy kisbuszt, majd elmenekült a rendőrök elől

A Ceglédi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki kisbuszt lopott, majd az abban található üzemanyag-kártyával több száz liter benzint tankolt, és azt értékesítette; a férfi megpróbált elmenekülni a rendőrök elől - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a szegedi férfi tudomással bírt arról, hogy sofőr édesapja a munkáltatója kisbuszát mindig egy bevásárlóközpont előtt hagyja, és a kulcsot a bal hátsó keréknél kialakított mélyedésben helyezi el.

A vádlott egy áprilisi napon, az éjjeli órákban a közel 13 millió forint értékű kisbuszt elvitte abból a célból, hogy azt pénzzé tegye; a férfi megtalálta a gépjárműben a sértett cég nevére kiállított tankolókártyát is, így merült fel benne, hogy azzal még gázolajat is tud szerezni, amit szintén értékesíthet.

A férfi rövid idő leforgása alatt különböző benzinkutakon több száz liter gázolajat vásárolt a tankolókártyával, majd a kannákba és a hordókba töltött üzemanyagot egy ismerősének értékesítette.

A vádlott még több gázolajat akart szerezni, azonban félt attól, hogy az ellopott kisbuszt már keresi a rendőség, ezért az üzemanyagért cserébe kapott használt gépkocsira felszerelte a kisbusz rendszámtábláit.

Nagykőrösön több mint 400 liter gázolajat tankolt kannákba, a kutas azonban nem fogadta el a napi limit átlépése miatt a tankolókártyát, így a férfi a gázolaj egy részével elhajtott. Ezután egy kecskeméti benzinkútról további közel 225 liter benzint tulajdonított el.

A férfi az őt igazoltatni próbáló rendőrök elől elhajtott, és a lopott kisbusszal több városon át menekülve két rendőrautónak is nekihajtott. Ebben az ügyben a nyomozó ügyészség külön büntetőeljárást folytat - közölték, hozzátéve, hogy a férfi szervezetében többféle kábítószer volt.

A Ceglédi Járási Ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfit lopás és csalás bűntette mellett egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével és kábítószer birtoklás vétségével vádolja.

Az ügyészség vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettek kárának megtérítését indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.