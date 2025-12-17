Anyaország :: 2025. december 17. 14:06 ::

A Szőlő utcai javítóintézet múlt héten kinevezett igazgatója is lemondott

Sajtóinformációk szerint távozott posztjáról Varga László Balázs, a Szőlő utcai javítóintézet élére frissen kinevezett ideiglenes igazgató.

A nemrég kinevezett tisztviselő, akinek a megbízatása 2026. április 30-ig szólt volna, a Telex információi szerint most azonban lemondott posztjáról. Varga László Balázst a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság osztályvezetője, Sidlovits Ferenc mutatta be a dolgozóknak.

A lap megjegyezte, hogy Varga László Balázs kérdésre nem cáfolta az információt, és az illetékes hivatalokhoz irányította a sajtó munkatársait. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) is későbbre ígért tájékoztatást.

(Index)