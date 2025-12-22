Többször is összeütközésbe került a törvénnyel az a férfi, aki novemberben halálos balesetet okozott Aszódon. A Blikk információi szerint a karambol helyszínéről segítségnyújtás nélkül távozó sofőrt közokirat-hamisításért a Pásztói Járásbíróságon idén májusban pénzbüntetésre ítélték, de más eljárás is zajlik vele szemben.
A lap úgy tudja, hogy
- a hatvani rendőrkapitányságon kisebb kárt okozó csalás miatt indult ellene eljárás, korábban pedig szintén balesetet okozott, majd cserben hagyta azt az áldozatát is.
- 2022-ben kifosztott egy idős embert, aki képtelen volt védekezni, ezért már vádat is emeltek ellene.
- 2023-ban jármű önkényes elvétele miatt vonták felelősségre, egy évre rá pedig közúti veszélyeztetésért és más bűncselekményekért.
- Az aszódi tragédia előtt négy éven belül négyszer is intézkedtek vele szemben engedély nélküli járművezetés miatt, 2023-ban el is tiltották kilenc hónapra a vezetéstől.
A fiatal nőnek esélye sem volt a túlélésre, édesapja életben maradt, hogy egész életében gyászolhassa a lányát... (fotó: Aszód Őrs)
A Blikk egyik forrása azzal a hazugsággal mentegeti a notórius cigányt, hogy "megbánta a tettét, sajnálja, és máig nem tudta feldolgozni".
"Azt mondta, nem emlékszik semmire, és már csak az van meg neki, amikor elkapják a rendőrök. Állítása szerint azóta sem tud aludni, és csak hangokat, zúgást hall a fejében" – tette hozzá az informátor.
"Agyilag én most egy senki vagyok" – így fogalmazott, majd arról is beszélt, hogy mennyire rossz szegénynek a bezártság. A bulvárlap szerint a cigánybűnöző élettársi kapcsolatban élt egy nővel, aki a történtek idején várandós volt a férfi harmadik gyerekével. Korábbi kapcsolatából már van egy öt- és egy tizennégy éves lánya is. Egyébként az általános iskolát végezte el, és - állítólag - az építőiparban dolgozott.
Mint korábban írtuk, az aszódi Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél történt ütközés következtében egy Mercedes egy oszlopnak csapódott, a másik autó pedig többször megpördült, majd egy árokba csúszott. A balesetben a Mercedes két utasa és a másik autót vezető 63 éves férfi is súlyosan megsérült, utóbbi utasa pedig a helyszínen meghalt.
(Blikk - hvg nyomán)