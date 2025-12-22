Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 22. 15:59 ::

Igazi cigánybűnöző és visszaeső cserbenhagyó az aszódi ámokfutó

Többször is összeütközésbe került a törvénnyel az a férfi, aki novemberben halálos balesetet okozott Aszódon. A Blikk információi szerint a karambol helyszínéről segítségnyújtás nélkül távozó sofőrt közokirat-hamisításért a Pásztói Járásbíróságon idén májusban pénzbüntetésre ítélték, de más eljárás is zajlik vele szemben.



Duka Sándor újra és újra elköveti a bűncselekményeket, majd mindig jól meg is bánja azokat

A lap úgy tudja, hogy

a hatvani rendőrkapitányságon kisebb kárt okozó csalás miatt indult ellene eljárás, korábban pedig szintén balesetet okozott, majd cserben hagyta azt az áldozatát is.

2022-ben kifosztott egy idős embert, aki képtelen volt védekezni, ezért már vádat is emeltek ellene.

2023-ban jármű önkényes elvétele miatt vonták felelősségre, egy évre rá pedig közúti veszélyeztetésért és más bűncselekményekért.

Az aszódi tragédia előtt négy éven belül négyszer is intézkedtek vele szemben engedély nélküli járművezetés miatt, 2023-ban el is tiltották kilenc hónapra a vezetéstől.



A fiatal nőnek esélye sem volt a túlélésre, édesapja életben maradt, hogy egész életében gyászolhassa a lányát... (fotó: Aszód Őrs)

A Blikk egyik forrása azzal a hazugsággal mentegeti a notórius cigányt, hogy "megbánta a tettét, sajnálja, és máig nem tudta feldolgozni".

"Azt mondta, nem emlékszik semmire, és már csak az van meg neki, amikor elkapják a rendőrök. Állítása szerint azóta sem tud aludni, és csak hangokat, zúgást hall a fejében" – tette hozzá az informátor.

"Agyilag én most egy senki vagyok" – így fogalmazott, majd arról is beszélt, hogy mennyire rossz szegénynek a bezártság. A bulvárlap szerint a cigánybűnöző élettársi kapcsolatban élt egy nővel, aki a történtek idején várandós volt a férfi harmadik gyerekével. Korábbi kapcsolatából már van egy öt- és egy tizennégy éves lánya is. Egyébként az általános iskolát végezte el, és - állítólag - az építőiparban dolgozott.



Fotó: Zsolnai Péter

Mint korábban írtuk, az aszódi Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél történt ütközés következtében egy Mercedes egy oszlopnak csapódott, a másik autó pedig többször megpördült, majd egy árokba csúszott. A balesetben a Mercedes két utasa és a másik autót vezető 63 éves férfi is súlyosan megsérült, utóbbi utasa pedig a helyszínen meghalt.

