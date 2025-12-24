Anyaország :: 2025. december 24. 06:58 ::

Agrárkamara: idén a tavalyinál 10 százalékkal több újbor készült

Az idén leszüretelt szőlőből mintegy 2,9-3 millió hektoliter seprős újbor készült, ez 10 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet, ami az elmúlt tíz év átlaga körül alakul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által készített körkép szerint.

Az MTI-nek küldött közleményük szerint a szüret problémamentesen lezajlott. A termés a száraz nyári időjárásnak köszönhetően egészséges és rendkívül jó minőségű volt, mennyisége nagyjából 410 - 430 ezer tonna.

Kiemelték: a szőlő aranyszínű sárgasága egyelőre nem volt hatással a termésre, a leginkább érintett borvidékeken terméskiesés a korábbi évekhez képest nem látszik. Az idén detektált beteg tőkék ebben a szüretben még hoztak termést, jövőre azonban már nem fognak. A járványszerű terjedés, a felgyorsult fertőzési sebesség krízishelyzetet teremtett, és jövőre az érintett területek nagy részén ki kell majd vágni a tőkéket. Az újratelepítés utáni termőre forduláshoz szükséges időt elsősorban a csapadék mennyisége befolyásolja. Az egymás utáni aszályos években a szőlő lassan fejlődik, az új telepítések termőre fordulása folyamatos tőkepótlás mellett akár 6-7 évig is tarthat. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen terméskiesésre kell számítani azokon a borvidékeken, ahol a fitoplazma fertőzés jelentősebb - írták.

Kifejtik, hogy a magyar bor karácsonyi ajándéknak is kiváló választás, a magyar piacon az elmúlt években népszerűbbek lettek a könnyű, friss, gyümölcsös borok, valamint a habzó termékek, a fiatalok körében pedig a csökkentett alkoholtartalmú termékek fogyasztása nő. A karácsonykor a drágább, különlegesebb borok kerülnek előtérbe. S bár az év vége elsősorban a pezsgők iránti keresletet növeli, a borok forgalma is megnő ilyenkor - közölték.