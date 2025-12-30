Anyaország :: 2025. december 30. 22:09 ::

Bombafenyegetés érte a Latorca InterCityt

A Munkács felől érkező, Záhonyból 12:37-kor a Nyugati pályaudvarra továbbindult nemzetközi Latorca InterCity (IC 33) vonatot Albertirsa térségében megállította és hatósági intézkedés alá vonta a rendőrség kedden, mert az ukrán vasutak bombafenyegetést kaptak a járattal kapcsolatban, közölte a MÁV.

Mint közleményükben írták, az elmúlt napokban az ukrán társvasutaknál megszaporodtak az ehhez hasonló bombafenyegetések.

– Ezeket az eseteket az ukrán tűzszerészek kivizsgálták és szerencsére minden alkalommal alaptalannak találták. A MÁV-csoport reméli, hogy ezúttal is hamis riasztásról van szó, a hatóság intézkedés alá vont utasaink pedig minél előbb folytathatják útjukat a célállomásuk felé – jelezték, hozzátéve, hogy a magyar vasúttársaság mindenben együttműködik a rendőrséggel.

