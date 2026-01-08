Anyaország :: 2026. január 8. 11:44 ::

Tárgyalásokat kezdett a kormány a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak bérrendezéséről

A létminimum környékén keresnek csak a rendőrséget kiszolgáló rendvédelmi igazgatási alkalmazottak (RIASZ), de Novák Előd indítványát követően tárgyalásokat kezdett a kormány a bérrendezésről.

Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője fordult írásbeli kérdéssel Pintér Sándor belügyminiszterhez azzal kapcsolatban, hogy a rendőrséget kiszolgáló rendvédelmi igazgatási alkalmazottak (RIASZ) évek óta nem részesültek érdemi béremelésben, miközben a hivatásos állomány több alkalommal is kapott némi juttatásbővítést, írja az Economx.

Az ellenzéki politikus emlékeztetett, hogy a hivatásos állomány az elmúlt években fizetésemelést, ruhapénzt, 30 napra 100 százalékos táppénzt kapott, valamint külön juttatásként fegyverpénz is jár nekik. Ezzel szemben a RIASZ-dolgozók továbbra is a létminimum környékén keresnek.

Ennek kapcsán a következő kérdéseket tette fel a tárcavezetőnek:

Mi az oka annak, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak évek óta nem kaptak érdemi béremelést, miközben a hivatásos dolgozók – bár maguk sem jutnak megfelelő fizetéshez – legalább bizonyos juttatásokban részesültek?

Kívánja-e a kormány orvosolni azt a méltatlan bérkülönbséget, amely a hivatásos dolgozók és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak között fennáll, annak ellenére, hogy mindkét állomány a rendőrség működéséhez nélkülözhetetlen?

Várható-e bármilyen bérrendezés vagy speciális juttatás bevezetése a RIASZ-állomány számára a közeljövőben, valamint napirenden van-e olyan jogalkotási folyamat, amely az anyagi megbecsülésüket érintené?

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára Pintér Sándor nevében válaszolt a képviselői kérdésre. A kormánypárti politikus arról tájékoztatott, hogy