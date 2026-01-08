Anyaország :: 2026. január 8. 18:40 ::

Halálra vertek egy rabot karácsonykor a szombathelyi börtönben

Annyira megvertek egy rabot a szombathelyi börtönben december 26-án, hogy később életét vesztette – tudta meg a Telex.

Ezzel kapcsolatos kérdésükre a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága azt válaszolta, hogy december 26-án az egyik jogerősen elítélt fogvatartott eszméletlen állapotba került. „Az esetet a zárkatársak jelezték a szolgálatban lévő körletfelügyelőnek, aki a zárka azonnali nyitását követően megkezdte a fogvatartott egészségügyi ellátását, amelyet rövid időn belül az Országos Mentőszolgálat munkatársai vettek át, és a fogvatartottat a helyszínről kórházba szállították. Az intézet parancsnoka ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen. A büntetés-végrehajtási intézet belső vizsgálata nem tárt fel mulasztást a kollégáink részéről” – írta a BVOP. A válaszukból nem derült ki, hogy a fogvatartott a kórházban meghalt-e. Nem kaptak megerősítést erről sem a mentőszolgálattól, sem a kórháztól, ezért a rendőrségnek írtak.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság aztán megerősítette a rab halálát. Mint közölték, halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoznak. „A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módunkban közölni” – írták válaszukban.

A Telex információja szerint a fogvatartottat két cellatársa bántalmazhatta előző nap, és már agyhalott lehetett, amikor a börtönben riasztották a mentőket. A történtekről egy forrás azt mondta: a férfit azután verte meg két rabtársa, hogy kiment beszélni egy őrrel, ezért vamzernek (besúgónak) tartották. Úgy tudni, hogy miután megverték, a férfi eszméletét vesztette. Csak jóval később, már a reggeli őrségváltás előtt jelezték az őröknek, hogy a cellatársuk rosszul lett. Az informátor szerint a rabtársak azért is jeleztek reggel az őrségnek, mert tudták, hogy a váltásnál úgyis észrevenné a felügyelő.

Decemberben a veszprémi börtönben is halálra vertek egy rabot. Az áldozat akkor egy 36 éves, háromgyermekes férfi volt. Felesége állítása szerint a büntetés-végrehajtási intézettől azt a tájékoztatást kapta, hogy „párnacsata közben” sérült meg a férje. A zárójelentés alapján azonban férfi halálát ödémás, többszörös agysérülés okozta. A rendőrség halált okozó testi sértés miatt nyomoz, az áldozat két cellatársa az ügy gyanúsítottja.

Ahogy a szombathelyi esetben, úgy a veszprémi emberölésnél is azt kommunikálta a BVOP, hogy belső vizsgálatuk szerint a börtön személyzete nem hibázott, mert amikor az őrök észlelték, hogy a sértett a padlón fekszik, megkezdték az ellátását, és mentőt hívtak hozzá.

Mint ismert, a Szőlő utcai botrány után a kormány úgy döntött, hogy a BVOP irányítására bízza az összes javítóintézet működtetését.