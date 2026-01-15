Anyaország :: 2026. január 15. 08:00 ::

Szír "antifa" terrorista kiadását kéri hazánk a franciáktól - a párizsi ügyész azért aggódik, nehogy rossz bánásmódban részesüljön szegény

Magyarország egy Franciaországban menedékstátuszt kapott szír antifasiszta kiadását kéri, akit a magyar hatóságok azzal vádolnak, hogy erőszakcselekményeket követett el egy budapesti gyűlésen - tudatta szerdán a párizsi fellebbviteli bíróság.

"Déja vu-érzésem van, ugyanaz a helyzet, mint Gino esetében" - idézte az AFP hírügynökség a párizsi fellebbviteli bíróság kiadatási ügyekben illetékes vizsgálati tanácsának elnökét.

A francia igazságszolgáltatás 2025 áprilisában elutasította a Gino becenéven ismert albán "antifasiszta" aktivistának az átadását Magyarországnak. A párizsi fellebbviteli bíróság kiadatási részlegének elnöke a döntés ismertetésekor az Emberi Jogok Európai Egyezményének a kínzás tilalmára és a tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó cikkei által biztosított jogok megsértésének magyarországi "veszélyeire" hivatkozott, példaként említve a börtönben való "kegyetlen bánásmódot" és a "tisztességes eljárás biztosításának bizonytalanságát".

A bíróság akkor feloldotta a 32 éves Rexhino Abazaj rendőségi felügyeletét, aki azóta egy másik eljárás középpontjában áll, mivel most Németország kéri az átadását.

Hozzá hasonlóan a 22 éves szíriai Zaid Altayeb kiadatását is azért kérik a magyar hatóságok, mert felelősségre akarják vonni a 2023 februárjában Budapesten történt erőszakos összetűzésekben játszott szerepéért. A férfi több, a magyar hatóságok által szintén körözött társával együtt a Becsület napján tartott demonstráció résztvevőivel "tűzött össze".

A kiadási ügyekben illetékes ügyész azt szeretné kérni a magyar hatóságoktól, hogy adjanak garanciát a fiatal szír férfi számára fenntartott "őrizeti körülményekre" annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az, hogy a "politikai nézetei miatt rossz bánásmódban" részesül. Az ügyész ugyanakkor nem lát olyan elemeket, amelyek arra utalnak, hogy a gyanúsított tisztességtelen eljárás veszélyeinek lenne kitéve Magyarországon.

A szír "antifasisztának" ugyanazok az ügyvédei, Youri Krassoulia és Laurent Pasquet-Marinacce, akik az albán férfit képviselték, s akik remélik, hogy Zaid Altayebet sem adja ki Franciaország Magyarországnak. "Kérjük, kövesse a Gino ügyében követett logikát!" – idézte az AFP Pasquet-Marinacce ügyvédet.

A Franciaországhoz eljuttatott magyar kérelemmel kapcsolatos vizsgálati eljárásban az első tárgyalást követően február 18-án derül ki, hogy az ügyész kapott-e válaszokat a Budapesttől kért kiegészítő információkra vonatkozó indítványaira. Ezután további tárgyalásokra lesz szükség az ügy érdemi részének megvizsgálásához.

(MTI nyomán)