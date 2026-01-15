Anyaország :: 2026. január 15. 10:51 ::

Balesetet szenvedett a Samsung-gyár dolgozóit szállító busz, a vállalat nem várta meg a mentők kiérkezését

Hétfő reggel halálos baleset történt Jászberény és Pusztamonostor: egy autó ütközött egy busszal, utóbbi a jászfényszarui Samsung-gyárba szállította a dolgozókat. Az ütközést a személyautó vezetője nem élte túl.

A buszon többen megsérültek, volt, aki kiesett az ülésből, de több utasnak vérzett a szája vagy az orra. A 444 információi szerint a Samsung a balesetet követően egy másik buszt küldött a helyszínre, a munkásokat a mentők kiérkezése előtt bevitték az üzembe a mentesítő járattal. A portál olvasójának elmondása szerint volt olyan idősebb hölgy, aki sokkos állapotban remegett munka közben. Az érintetteket az üzemorvosnál csak órákkal később vizsgálták meg.

A vállalat a lapnak azt írta, hogy az incidens január 12-én reggel fél hat környékén történt, azonban az érintett busz mögött továbbiak haladtak.

– A balesetet követően, az érintett buszon utazó kollégáink személyes, helyszíni egyeztetés után, mivel senki nem jelezte, hogy ellátásra szorulna, a mínusz 10 fokos hidegre való tekintettel átszálltak a mögöttük álló buszokra, amelyekkel továbbszállították őket – válaszolta a cég a lap megkeresésére.

„A gyárba érkezve az érintett munkatársakat a gyár területén működő 0-24 órás kiemelt elsősegély ügyeletre irányítottuk, ahol megvizsgálták mindannyiukat. Három munkatársunkat az elsősegély ügyelet javaslatára a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházba szállítottuk további kivizsgálásra, ahonnan a negatív leletek kézhezvétele után hazatérhettek” – tették hozzá.

A levelet azzal zárták, hogy „munkatársaink biztonsága és jólléte kiemelten fontos számunkra, ezért kollégáinknak a kiemelt elsősegély ügyelet mellett folyamatosan rendelkezésükre áll pszichológiai konzultáció is.”

(Index)