A hétvégén feltámad a szél, és egyre több helyen süt ki a nap

Pénteken még országszerte borult, párás, ködös idő várható, ónos szitálással, havas esővel, majd feltámad a szél, és a hétvégén egyre több helyen süt ki a nap, ugyanakkor lesznek tartósan párás, borult körzetek is. A hőmérséklet csúcsértéke 0 Celsius-fok körül alakul, de az éjszakák ismét fagyosak lesznek, vasárnapra virradóra a derült tájakon ismét mínusz 15 fok is lehet - olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésében, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás, de a délnyugati tájakon, valamint az északkeleti csücsökben kevesebb felhő valószínű. Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat. Elsősorban a keleti országrészben, de emellett másutt is helyenként előfordulhat kisebb ónos eső, eső, az Északi-középhegységben akár havas eső is lehet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között változik, de délnyugaton néhol ennél jóval enyhébb lehet az idő.

Szombaton kelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet, ugyanakkor maradhatnak tartósan borult, párás tájak is. Még gyenge ónos eső, hószállingózás előfordulhat. A délkeleti szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Hajnalban a hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon mínusz 10 fokig is lehűlhet a levegő. Kora délután mínusz 2 és plusz 5 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, de az Alföld közepén, illetve a főváros tágabb környezetében borult, párás körzetek is maradhatnak, a borult tájakon pedig előfordulhat ónos szitálás. A Dunántúlon helyenként megélénkül a délkeleti szél, másutt gyenge vagy mérsékelt északkeleti, keleti szél várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 2 fok között alakul, de a derült tájakon mínusz 15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték mínusz 5 és plusz 2 fok között valószínű.

Agrometeorológia: kedvező a hó a növények számára



A hó nagyon kedvező, védi a növényeket a fagykártól, és olvadáskor a nedvesség lassan a talajba szivárog - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

A múlt hét elején évek óta nem tapasztalt téli időjárás érkezett, így az elmúlt tíz napban a déli és keleti országrészben többfelé esett 20-35 milliméter, míg északon 10-20 milliméter csapadék, azonban a nyugati, északnyugati tájakon helyenként csak 3-5 milliméter hullott. Ezzel a csapadékkal az ország déli területein sokfelé csapadéktöbblet alakult ki a 30 napos csapadékösszegben a sokéves átlaghoz képest, míg az északi, északkeleti országrészben továbbra is hiány tapasztalható. A talaj nedvességtartalma egyelőre nem sokat változott a január eleji állapotokhoz képest, az azóta lehullott csapadék nagyrészt hó formájában van még jelen, így egyelőre nem szivárgott be a talajba.

A hőmérséklet az elmúlt egy héten is 3-8 Celsius-fokkal a sokéves átlag alatt alakult, a leghidegebb múlt pénteken és hétfőn volt, amikor a napi középhőmérséklet is mínusz 10 fok körül alakult a keleti országrészben, pénteken az északi határ mentén és az Alföldön helyenként mínusz 20 fok alá hűlt a levegő. A legtöbb helyen napközben is fagypont alatt maradt a hőmérséklet. A talajban nem alakult ki fagy a hóréteg szigetelő hatása miatt, igen gyenge talajfagy a felső 5-10 centiméteren csak az északkeleti országrészben tapasztalható.

A repce és az őszi kalászosok a hó alatt nyugalmi állapotban vannak. Az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak, tavaszig legalább a felső egy méternek fel kellene töltődnie, hogy a nyáron legyen nedvességtartalék a növények számára.

Az előrejelzés szerint a jelenlegi enyhülés csak szombatig folytatódik, vasárnaptól visszatérnek a fagyos nappalok és a keményebben fagyos éjszakák, számottevő csapadék azonban nem valószínű.

(MTI)