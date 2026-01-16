Anyaország :: 2026. január 16. 16:08 ::

Bírósági ítélet tiltja a NER-médiának, hogy Magyar Pétert poloskának nevezze

„Folytatódik az orbáni maffia bírósági vesszőfutása. Ma a Debreceni Törvényszéken megnyertem a propaganda zászlóshajója, a Mediaworks elleni peremet is” – írja a Facebookon Magyar Péter.

A Tisza párt elnöke azt közölte: a bíróság bocsánatkérésre kötelezte a Mediaworks Hungary Zrt.-t, és eltiltotta attól, hogy: poloskának nevezze, a nevem elé a poloska jelzőt illessze, azt írja, hogy el kell takarítani a normális élet útjából, illetve bármilyen illusztrációban poloskához hasonlítsa. Az ügyben jelképes sérelemdíjat kért megítélni, amit a bíróság 1,2 millió forintban állapított meg. A pénzt – és a „később befolyó több százmillió forint kártérítést” – nehéz sorsú családoknak ajánlja fel.

„A bíróság döntése alapján a propagandának az alábbi szöveget megjelentetve kell tőlem elnézést kérnie:

“Tisztelt Magyar Péter Úr!

A HAON oldalon 2025. március 22. napján „Menczer Tamás nem kímélte Magyar Pétert”, a Magyar Nemzet oldalán 2025. március 17. napján „a 12 pont és a poloskák” címmel, továbbá 2025. március 18. napján „Poloska Peti mém lett” címmel megjelent közleményben tett azon az ön becsületét és emberi méltósághoz fűződő jogát sértő kijelentés miatt, melyben önt poloskának neveztük és akként fogalmaztunk, hogy ön ’Poloska Peti’, ’Egy poloska, akit el kell takarítani a normális emberi élet útjából’, továbbá azon illusztrációk miatt, amelyen egy poloska rovar látható Magyar Péter felirattal, mely poloskát egy nemzeti színű rovarírtóval fújnak le, valamint egy nemzeti címerrel ellátott fekete bakanccsal taposnak el ’Én is magyar poloskaírtó vagyok!’ felirat alatt, és egy poloskát ábrázoló képen a rovar feje helyén az ön képmása látható, sajnálkozásunkat fejezzük ki. A fenti személyiségi jogsértésért szíves elnézését kérjük. A jövőben tartózkodunk attól, hogy önt bármilyen kontextusban és szövegösszefüggésben poloskának nevezzük, illetve rovarként tüntessük fel” – írja Magyar Péter.