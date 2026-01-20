Anyaország :: 2026. január 20. 07:30 ::

Püspöki javaslatra egy kilencgyermekes görögkatolikus papot tüntetett ki a Mi Hazánk

Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök javaslatára egy kilencgyermekes görögkatolikus papot, Tóth Andrást tüntette ki a Mi Hazánk Mozgalom a Magyar Életért díjjal a Budapest Kongresszusi Központban, az évértékelő rendezvényük mintegy kétezer meghívottja előtt.



Dúró Dóra és Novák Előd adta át a díjat Magyarország legnagyobb kongresszusi és rendezvényhelyszínén

A püspök-érsek tavaly Novák Előd kismama-szépségversenyén egy különdíjat is odaítélt, miután soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint tavaly, ezért kiemelten fontos a legszebb női hivatás, az anyaság megbecsülése, a várandósság szépségének bemutatása.



"Boldog-asszony-anyák" - Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök, érsek különdíjasa Novák Előd tavalyi kismama-szépségversenyén: Haála Villő, Haála Kincső és Haála Hanga, három testvér, akik egyszerre voltak várandósak

Érdekesség, hogy Dúró Dóra különdíjasa pedig egy nagycsaládos görögkatolikus pap felesége volt tavaly:



Dúró Dóra különdíjasa: dr. Szaplonczay Nikolett. Változatlan, sokszínű szépség várandósságokon át

A Magyar Életért díjat most Tóth András görögkatolikus pap, mentálhigiénés szakember kapta, a Katolikus Egyház országos családpasztorációs tanácsadó testületének tagja. Feleségével, Annával kilenc gyermeknek adtak életet.

Mivel a Wikipédia törölte a Magyar Életért díj szócikkét (a Mi Hazánk több politikusának oldalával együtt), érdemes itt felsorolni az eddigi kitüntetetteket:

- a Fölszállott a páva gyerekkiadásának győztesei, a Haraszti ikrek tízgyerekes szülei, Haraszti Gáborné és férje,

- dr. Téglásy Imre abortusztúlélő, hétgyermekes életvédő, az Anya-Ország Alapítvány alapítója és felesége,

- a hazát a déli határon az ásotthalmi mezőőrség tagjaként fáradhatatlanul védő, nyolcgyermekes Nagy Sándor és felesége,

- az ötgyermekes dr. Csókay András nemzetközi elismertségű idegsebész és felesége,

- a négygyermekes dr. Pécsi Rita neveléskutató, felsőoktatási szakértő és férje,

- a Wass Albert fiai által létrehozott Czegei Wass Alapítvány immár 24 éve szolgáló elnöke, Wass Albert hagyatékának kezelője, az ötgyermekes Simó József és felesége,

- valamint a három sérült gyermekét egyedül nevelő Kertész Nikoletta civil aktivista kapta eddig a Magyar Életért díjat.

A Magyar Életért díj tárgyi formája egy életfa, melyet Móricz József fafaragó készített, aki tavaly a Mi Hazánk lesenceistvándi turulszobrát is megalkotta.

