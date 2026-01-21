Anyaország :: 2026. január 21. 12:57 ::

Csaló e-maileket küldenek a NAV nevében

A NAV nem küld e-mailt, senki ne dőljön be az adathalászoknak, akik a hét elejétől a NAV nevében küldenek csaló e-maileket! - figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerdai közleményében.

A hivatal leszögezte: a "NAV-tól e-mailen, sms-ben érkezett üzenetek mindig legyenek gyanúsak!" A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ugyanis kizárólag a tárhelyre érkező üzenetekkel, vagy postán keresztül kommunikál az ügyfelekkel, a sima sms és e-mail-küldés továbbra sem hivatalos ügyintézési forma.

Az adathalászok 2025-ös adóévre vonatkozó szja-visszatérítésről tájékoztatnak. A kamuüzenetekkel próbálkozó adathalászok ezúttal e-mailben küldenek felhívást, amelyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy "a 2025. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 000 forint összegű adó-visszatérítésre jogosult".

A csalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek. A most küldött e-mailekben jellemzően a NAV Ügyfélportál hivatalos logóját használják fel. Nem csak adóvisszatérítésre ösztönözhetnek; van, hogy a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel.

A hivatal hangsúlyozta: a NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy sms-ben. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenetet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papíralapon - a postán feladott hivatalos levélben - kommunikál.

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a honlapon, az erről szóló adatbázis folyamatosan frissül.

A NAV végül nyomatékosan arra figyelmeztet, ha valaki ilyen, vagy ehhez hasonló üzenetet kap, semmiképp ne kattintson az abban szereplő linkre.

(MTI)