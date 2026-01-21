Anyaország :: 2026. január 21. 09:35 ::

Elvágta 21 éves ismerőse torkát, és még ki is fosztotta, de mivel "megbánta", és még egy kis idő is eltelt azóta, elég lesz tíz év is

Tíz év börtönre ítélték azt a férfit, aki elhagyatott helyre hívta találkozni, majd ott megölte áldozatát - közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék az elsőrendű vádlottat emberölés és kifosztás bűntettében találta bűnösnek, ezért rá 10 év börtönbüntetést szabott ki kedden. A másodrendű vádlottat emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntettében találta bűnösnek, őt 2 év, 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetéssel, valamint pénzbüntetéssel sújtotta.

A vádirat szerint az elsőrendű terhelt és a sértett között vita alakult ki, amelynek rendezése érdekében találkozót beszéltek meg. A találkozó helyszínére az elsőrendű vádlottat és a sértettet is a másodrendű terhelt szállította autójával, majd utóbbi az autóban várakozott, míg a másik két férfi a csepeli kenyérgyár területére ment.

A két férfi veszekedett, majd dulakodott, a sértett hassal a földre került, s ekkor az elsőrendű vádlott a hátára nehezedett, majd egy késsel elvágta a sértett torkát, aki rövid időn belül meghalt.

A terhelt a helyszínt anélkül hagyta el, hogy a sértett állapotáról meggyőződött volna, és magával vitte a kést, valamint a sértett mobiltelefonját.

Az előkészítő ülésen a terheltek a vádiratba foglaltakkal egyezően ismerték el bűnösségüket, és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról.

A bíróság az ítélet szóbeli indokolásában rámutatott arra, hogy az elsőrendű vádlott fiatal felnőtt, míg a másodrendű rendezett életvitellel rendelkezik, büntetlen előéletű, és két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

További enyhítő körülménynek számított mind a két vádlott esetében a beismerés és a tárgyalás jogáról való lemondás, az idő múlása és a megbánás is.

Az ítélettel szemben a vádlottak és védőik enyhítésért, míg az ügyész a másodrendű terhelt estében súlyosításért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.

A bíróság az elsőrendű vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig elrendelte, de a végzés az ügyvédi fellebbezés folytán szintén nem végleges - áll a közleményben.